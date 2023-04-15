Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.092,88
ALTIN
1.247,12
DOLAR
19,36
STERLİN
24,10
EURO
21,31
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Karabük BİLSEM öğrencileri uzayda gıda ürünleri yetiştirmek için yapılan deneylere katılıyor

Karabük Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, NASA'nın 2022-2023 eğitim öğretim yılı Vatandaş Bilim projelerinden "Growing Beyond Earth (GBE-Dünya Ötesinde Büyüme)" projesi kapsamında uzayda gıda ürünleri yetiştirmek için yapılan deneylere katılıyor.

15 Nisan 2023 Cumartesi 12:46
3 Okunma
Karabük BİLSEM öğrencileri uzayda gıda ürünleri yetiştirmek için yapılan deneylere katılıyor
Karabük

NASA tarafından 7 yıldır yürütülen projeye başvuruları kabul edilen Karabük BİLSEM öğrencileri, uzayda gıda mahsulleri yetiştirmek için teknolojiler geliştiren bilim insanlarına veri akışı sağlıyor.

Proje süreci tamamlandığında öğrenciler, raporlarını uluslararası bir sempozyumda İngilizce olarak sunacak.

"Projeye Türkiye'den ilk okul olarak dahil olduk"

Merkezin fen bilimleri öğretmeni Hanife Kılıç, NASA ve Fairchild Tropical Botanic Garden iş birliğinde yürütülen projeye Türkiye'den ilk okul olarak katıldıklarını söyledi.

Proje kapsamında NASA'nın kendi bünyesinde yaptığı uzay araştırmalarına verilerle destek sağladıklarını aktaran Kılıç, öğrencilerin NASA'nın kendilerine gönderdiği büyüme odası, 3 çeşit bitki tohumu, özel toprak karışımı ve gübreyle ekim yaptıklarını ifade etti.

Kılıç, çalışma sürecine değinerek, "Öğrencilerimiz ilk kez katılan okullarla özel olarak yapılan protokol kapsamında 49 günlük deneme sürecinde. Bu deneme sürecinde bitkilerin boylarını, büyüme odasındaki sıcaklığı, nem durumunu ve bitkilerin yaşama durumlarını, süreçte yaşadığımız aksaklıkları, ne kadar su verdiğimizi, bütün bunları öğrencilerimizle e-tabloya kaydediyoruz." diye konuştu.

"Sağladığımız veriler oldukça kıymetli"

NASA'nın bilim insanlarının, kendilerinin hazırladığı e-tablodaki verileri alarak değerlendirdiğini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Tabii sadece bizim verilerimizi kullanmıyorlar. Bu yıl bizimle birlikte 300'den fazla okul bu projeye dahil edildi. Bu okulların neredeyse tamamı Amerika'da. Toplamda bütün bu verileri değerlendirerek bir sonraki dünya ötesinde büyüme projesi kapsamında yetiştirecekleri bitki çeşidine karar veriyorlar. Dolayısıyla burada bizim sağladığımız veriler onlar için oldukça kıymetli."

Projenin sürdürülebilirliğinin önemine işaret eden Kılıç, "Öğrencilerimizle kendi yerel tohumlarımızı ekerek Türkiye'nin uzay araştırmaları konusuna da desteğimiz olmasını, süreçte yerel tohumlarımızın da verilerinin yer almasını istiyoruz." dedi.

Kılıç, öğrencilerin bu araştırmayı Kennedy Uzay Merkezinde gerçekleştiren bilim insanlarıyla zoom toplantısı yaptığını, diğer katılımcı öğrencilerle tanışma fırsatı da bulduğunu dile getirdi.

Raporlama sürecinden sonra bu yıl için çalışmalarını tamamlayacaklarını, sonraki süreçte ise yerel tohumlarla denemeler yapmak istediklerini belirten Kılıç, "Bu konuyu önemsiyoruz çünkü ülkemizin uzay araştırmaları için büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Nihai hedefimiz bu yönde." ifadesini kullandı.

"Bitkilerin yetişmesini görmek beni heyecanlandırıyor"

Öğrencilerden Enes Ali Kayabaşı, projedeki amaçlarının uzayda bitki yetiştirmek olduğunu söyledi.

Yapay toprakla üç çeşit bitki yetiştirdiklerini ve Amerika'dan gelen kite koyduklarını belirten Kayabaşı, bitkilerin yetişmesini görmenin kendisini heyecanlandırdığını anlattı.

Öğrencilerden Muhammed Ali Telli de çalışmalar yapıp elde ettikleri verileri kaydettiklerini ve 29 Nisan'da yapılacak sempozyuma hazırlandıklarını dile getirdi.

Öğrencilerden Bulut Ozan Yüce, sempozyumun ardından yerel tohumları yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
UzaydagıdaürünleriKarabükBİLSEM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Varank, İMECE uydusundan ilk sinyalin alındığını açıkladı
Bakan Varank, İMECE uydusundan ilk sinyalin alındığını açıkladı
Altay tankını yerli zırh koruyacak
Altay tankını yerli zırh koruyacak
İnsanlığın tüketim alışkanlıklarına sessiz sedasız yön veren "yapay zeka"
İnsanlığın tüketim alışkanlıklarına sessiz sedasız yön veren "yapay zeka"
Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE uzaya fırlatıldı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE uzaya fırlatıldı
Yazılımcı bulma sorunu bitti mi?
Yazılımcı bulma sorunu bitti mi?
“IamGenius” için başvurular başladı
“IamGenius” için başvurular başladı
PayCore, Avrupa'daki Varlığını Güçlendiriyor
PayCore, Avrupa'daki Varlığını Güçlendiriyor
İMECE uydusunun fırlatılması hava koşulları nedeniyle tekrar ertelendi
İMECE uydusunun fırlatılması hava koşulları nedeniyle tekrar ertelendi
Prof. Dr. Arıca'dan ara tatilde anne ve babalara "ekran" tavsiyesi
Prof. Dr. Arıca'dan ara tatilde anne ve babalara "ekran" tavsiyesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi