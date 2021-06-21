İznik'te gelenekten geleceğe açılan kapı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - İznik’te gerçekleştirilen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğinde onlarca atölyede yüzlerce öğrenci çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu, kamu kurum ve kuruluşlarının destekleriyle gerçekleştirilen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği açılışı gerçekleştirildi. 3 gün boyunca gerçekleşecek şenlikte atölye çalışmaları, seminerler, oyunlar, müzik dinletileri, planetaryum ve sürpriz bilim gösterileri sunulacak. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinliğin açılış konuşmalarını Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger yaparken, İznik Kaymakamı Recai Karal da etkinlik hakkında duygu ve düşüncelerini katılımcılara aktardı.

Şenliğin açılış kurdelesi İznik Kaymakamı Recai Karal, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İznik İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil ve civar ilçelerin Milli Eğitim Müdürleri tarafından kesildi.

Robotik, Bilimsel ve Sanatsal onlarca atölye protokol üyeleri tarafından tek tek gezildi. Atölyelerde öğrenciler alanlarında uzman öğretmenler nezaretinde proje çalışmalarını gerçekleştirdiler. Öğrencilerin heyecanları gözlerinden okunurken protokol üyeleri öğrenci ve öğretmenleri emekleri dolayısıyla tebrik ettiler. 17-18-19 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğe İznik Kaymakamlığı, İznik Belediye Başkanlığı, Uludağ Üniversitesi ve İznik Meslek Yüksekokulu, İznik Ticaret ve Sanayi Odası, Uğur Okulları, Özel İznik Anaokulu, İznik Çini Vakfı ve Bursa Teknoloji Merkezi destek veriyor.