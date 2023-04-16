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İzmir temiz enerjinin dev buluşmasına hazırlanıyor

Türkiye’de yenilenebilir ve temiz enerjinin başkenti konumunda olan İzmir, 9-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında Wenergy - Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. “Dünyanın Enerjisi İzmir’de Buluşuyor” temasıyla açılacak fuarla eş zamanlı olarak, sektörün önde gelen isimlerinin yer alacağı “Wenergy’23 Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Kongresi” de düzenlenecek.

16 Nisan 2023 Pazar 12:01
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İzmir temiz enerjinin dev buluşmasına hazırlanıyor

İZMİR- Türkiye’de yenilenebilir ve temiz enerjinin başkenti konumunda olan İzmir, 9-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında Wenergy - Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. “Dünyanın Enerjisi İzmir’de Buluşuyor” temasıyla fuarizmir’de kapılarını ziyaretçilerine açacak fuarla eş zamanlı olarak, sektörün önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak yer alacağı “Wenergy’23 Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Kongresi” de düzenlenecek.

Elektrik enerjisi kurulu gücünü Mart 2023 ayı itibarıyla 104 bin 326 Megavat (MW) seviyesine taşıyan Türkiye’de; güç içerisinde yenilenebilir enerji kaynakları yüzde 54’lük paya sahip. 2053 yılında “Net Sfır” hedefi belirleyen Türkiye, Ocak ayında açıklanan Ulusal Eylem Planı’nda elektrik enerjisi kurulu gücünü 2035 yılında 190 bin MW’a, yenilenebilir kaynakların payını ise yüzde 65 seviyesine çıkarmayı hedefliyor. 2035 yılına kadar kaydedilecek kurulu güç artışının yüzde 74,3’ü rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımlarından oluşacak. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ, BİFAŞ ve EFOR Fuarcılık iş birliği Siemens ana sponsorluğunda uluslararası katılımla düzenlenecek Wenergy – Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı, 9-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında fuarizmir’de düzenlenecek. Fuarda, enerji ekipman tedarikçileri, mühendislik ve Ar-Ge firmaları,  otomotiv sektörü, şarj ekipmanları, enerji depolama firmaları, e-mobilite kuruluşları, lojistik firmaları başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinden üretici firma, doğrudan alıcı ve yatırımcılar ile buluşacak. Katılımcılar, dünyanın dört bir yanından profesyonel yatırımcı ve alıcılarla buluşarak iş ağını ve ihracat ivmelerini artırırken ziyaretçiler de son teknoloji ürünlerle buluşma fırsatı yakalayacak. Enerji pazarındaki inovatif ürün ve teknolojilerinin sergileneceği fuar; hedef ülkelerden düzenlenecek alım heyeti programı ve B2B görüşmelerle de dünya çapında yerli ve yabancı yatırımcının çekim merkezi haline gelecek. Enerji sektöründeki inovasyonlar ve son teknolojiler de fuar kapsamında ele alınırken Wenergy, ziyaretçilerine ve katılımcılarına eşsiz bir ticaret ve yatırımcı ağı sunacak. 

Wenergy’23 Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Kongresi

Fuarla eş zamanlı olarak düzenlenecek Wenergy’23 Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Kongresi ise alanında en yetkin uzmanların katılımına ve tecrübe paylaşımına sahne olacak. Kongre; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ, EFOR ve BİFAŞ Fuarcılık organizatörlüğü, Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ana partnerliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Kalkınma Ajansı, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Makina Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği ile İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği destekleriyle düzenlenecek. 

HABER: EMİR YÜCEL 

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Temiz Enerjinin
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