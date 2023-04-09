İstanbul gençlerin yanında

İSTANBUL- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), okulundan yeni mezun olmuş, ilk kez iş arayan ve kariyerinin başındaki gençlere imkan sunan projesi “İBB Tech-Gelecek” devam ediyor. Teknoloji anlamında geleceğe yön verecek gençleri yetiştirmek amacıyla bir yıl önce başlatılan işe alım projesi kapsamında genç yetenekler İBB’de işe başladı.

DEĞERLENDİRME TİTİZLİKLE YAPILDI

İBB’nin iş ilanlarının yayınlandığı kariyer.ibb.istanbul’da açılan ilana 4 bin 245 aday başvurdu. Deneyime ihtiyaç duyan gençleri destekleyen proje kapsamında bilgisayar, elektrik-elektronik, sistem, yazılım, elektronik haberleşme ve elektronik mühendisliklerinin ilana başvurması istendi.

Aday değerlendirmeleri, en az 3 yöneticinin yer aldığı komite tarafından titizlikle yapıldı. Geçen sene 33 gencin işe alımıyla başlayan projede, bu yıl yeni başlayan 55 genç İBB ailesine katıldı. Toplamda 88 gence istihdam sağlandı.

GENÇLERLE BULUŞMA

Şubat ayında işe başlayan İBB’li gençlerle bir araya gelmek için organizasyon yapıldı. Deprem nedeniyle nisan ayında gerçekleşen buluşma, İBB Veri Laboratuvarında gerçekleşti. İBB İnsan Kaynakları Organizasyon Yönetimi Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Dr. Erol Özgüner, BELBİM Genel Müdürü Nihat Narin, İETT Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Şeref Can Ayata, İSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Tayfun İşbilen, İSTTELKOM Genel Müdürü Yücel Karadeniz ve İSBAK Genel Müdürü Mesut Kızıl gençlere ‘hoş geldiniz’ diyerek deneyimlerini paylaştı.

HABER: MERVE ELÇİ