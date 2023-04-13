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İsrailli şirketin casus yazılımıyla gazetecilerin telefonlarına izinsiz erişildi

Citizen Lab kuruluşunun yayımladığı iki raporda, İsrailli casus yazılım şirketi QuaDream'in geliştirdiği yazılımla, birçok ülkede gazeteci, sivil toplum mensubu ve aktivistin telefonlarındaki verilere izinsiz erişildiği belirtildi.

13 Nisan 2023 Perşembe 18:53
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İsrailli şirketin casus yazılımıyla gazetecilerin telefonlarına izinsiz erişildi

WASHİNGTON AA- Microsoft şirketi ile Kanada’da Toronto Üniversitesine bağlı Citizen Lab kuruluşunun yayımladığı iki raporda, İsrailli casus yazılım şirketi QuaDream'in geliştirdiği yazılımla, birçok ülkede gazeteci, sivil toplum mensubu ve aktivistin telefonlarındaki verilere izinsiz erişildiği belirtildi.

Microsoft ve Citizen Lab’in birbirini tamamlayan çalışmalarında, İsrail merkezli QuaDream firmasının “Reign” adıyla pazarladığı yazılımın, kritik kişilerin İPhone telefonlarına erişim sağladığı tespit edildi.

Mirsoroft, İsrailli QuaDream’in geliştirdiği casus yazılımın İPhone telefonlarının iOS işletim sisteminin eski sürümlerine karşı nasıl kullanıldığını tespit ederken, Citizen Lab bu çalışmanın mağdurlarını mercek altına aldı ve muhalifleri izlemek üzere yazılımı hangi ülkelerin kullandığını ortaya koydu.

Citizen Lab kuruluşu, Microsoft Tehdit İstihbarat Biriminin kendileriyle paylaştığı bazı örneklere yönelik analizlerden yola çıkarak, Kuzey Amerika, Orta Asya, Güneydoğu Asya, Avrupa ve Orta Doğu’da mağdurlar tespit ettiklerini açıkladı.

Kuruluşun raporunda, mağdurların gazeteci, siyasi muhalif figür ve sivil toplum kuruluşu çalışanları olduğu bilgisine yer verildi.

Raporda, iOS işletim sisteminin 14'üncü sürümlerinde “sıfır-tıklama araçlar” kullanılarak QuaDream’ın casus yazılımlarının cihazlara yüklendiğinin de tespit edildiği ifade edildi.

AA

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