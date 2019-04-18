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İnternette gizliliğimizi nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz

İnternet üzerinde paylaşılan kişisel veri miktarı artmaya devam ettikçe, bir kısım insan çevrim içi gizliliğin hiçbir şekilde korunamayacağını düşünmeye başladı. Kaspersky Lab yaptığı son araştırmada, Türkiye’deki kullanıcıların yaklaşık üçte birinin (%37) internette gizliliklerini nasıl koruyacağını bilmediğini tespit etti. Gizlilik tükenişi olarak da adlandırılabilen bu dijital gizlilik sorunlarına karşı çaresiz kalma durumu, genellikle sosyal medyada çok fazla paylaşım yapmaya ve güvenlik risklerini göz ardı etmeye başlamak gibi sonuçlar doğuruyor. Ancak şimdi güvenliği göz ardı etmenin zamanı hiç değil. Gizlilik konusuna önem vermeyen kullanıcılar siber suçlular için kolay bir hedefe dönüşebiliyor.

İnternette gizliliğimizi nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz

İnternet üzerinde paylaşılan kişisel veri miktarı artmaya devam ettikçe, bir kısım insan çevrim içi gizliliğin hiçbir şekilde korunamayacağını düşünmeye başladı. Kaspersky Lab yaptığı son araştırmada, Türkiye’deki kullanıcıların yaklaşık üçte birinin (%37) internette gizliliklerini nasıl koruyacağını bilmediğini tespit etti. Gizlilik tükenişi olarak da adlandırılabilen bu dijital gizlilik sorunlarına karşı çaresiz kalma durumu, genellikle sosyal medyada çok fazla paylaşım yapmaya ve güvenlik risklerini göz ardı etmeye başlamak gibi sonuçlar doğuruyor. Ancak şimdi güvenliği göz ardı etmenin zamanı hiç değil. Gizlilik konusuna önem vermeyen kullanıcılar siber suçlular için kolay bir hedefe dönüşebiliyor.

18 Nisan 2019 Perşembe 11:50
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İnternette gizliliğimizi nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz

Türkiye’de insanların neredeyse tamamının (%98) her gün defalarca girdiği internet, artık modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu da kullanıcıların kişisel bilgilerini kontrol altında tutmasını inanılmaz derecede zorlaştırıyor. Kaspersky Lab tarafından yapılan son araştırmada, Türkiye’deki kullanıcıların %16’sının kendileri veya aileleri hakkındaki herkese açık olmaması gereken özel bilgilere internette rastladığı belirlendi. 18 yaş altındakiler için ise bu oran META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) bölgesinde %20’ye ulaşıyor.

İnternette daha az görülür olmak için çaba gösterip bunda başarısız olmak, “gizlilik tükenişi” adı verilen bir duruma yol açıyor. Gizlilik tükenişi, üçüncü tarafların kişisel bilgilerinizden yararlandığına ve buna direnç göstermenin anlamsız olduğuna inanıp sürekli gergin yaşamayla gelişiyor. Gerçekten de bazı insanlar gizlilik ihlallerine karşı yapılabilecek hiçbir şey olmadığını düşünüyor. Türkiye’de kullanıcıların %37’si internette gizliliklerini nasıl koruyacağını bilmiyor, %13’ü ise gizliliklerini artırmayla ilgilenmediklerini belirtiyor.

Gizlilik konusunda hissedilen bu çaresizlik insanların internet üzerindeki davranışlarını da etkiliyor. Türkiye’de kullanıcıların %11’i cihazlarından internete girerken gizliliklerini korumaya yarayan, tarayıcı geçmişini düzenli temizlemek veya çevrim içi takip özelliklerini engelleyen özel eklentiler kurmak gibi ekstra önlemler almıyor.

Kaspersky Lab Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, “Veri sızıntılarındaki artışla birlikte kişisel verileri yönetmenin de giderek zorlaşması, tüketicilerin kontrolü kaybettiklerini hissetmelerine ve dijital gizlilik konusunu düşünmekten bıkmalarına neden oluyor. Bu sorunu ortadan kaldıracak sihirli bir çözüm bulunmasa da riski azaltmak için birçok yol mevcut. Temel dijital hijyen ile başlayan bu süreç dijital gizliliği sağlamaya yardımcı olan gelişmiş araç ve teknolojilerin kullanılmasına kadar uzanıyor.” dedi.

Bu sorunu uzun süre görmezden gelmek büyük sorunlara yol açabiliyor. Günümüzde çok sayıda siber suçlu insanların gizliliklerini ihlal edip kişisel bilgilerinden yararlanarak para kazanmaya çalışıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Internet Gizliliği
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