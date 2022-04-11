Instagram Hesabım çalındı Nasıl Geri Alabilirim Aşkın Akbulut Cevaplıyor.

HABER: MURAT UYGUR

Gün geçtikçe daha da popüler olan Instagram kullanıcı sayısını tüm hızıyla arttırmaya devam etmektedir. Günlük ziyaretçisini arttırdığı gibi kötü niyetli kişilerinde odağı haline geliyor. Kullanılan şifrelerin yetersiz olması ve gelen mesajlardaki linklere tıklanması hesapların çalınmasına neden oluyor. Instagram hesabımı nasıl geri alabilirim veya nasıl güvende tutabilirim sorularının cevabını Aşkın Akbulut ile yaptığımız röportajda cevaplıyoruz.

Nasıl şifre kullanmalıyım?

Aşkın Akbulut; Kullandığımız şifrelerde ne kadar çok varyasyon olursa kötü niyetli yazılımların şifreyi kırma olasılıkları bir o kadar düşmektedir. NordPass tarafından her sene yayınlanan “En Yaygın Şifreler” raporuna göre, en çok kullanılan şifrelerin başında ‘123456’ geliyor. Türkiye’de en çok kullanılan şifrelerde ise sanane kelimesi, takım isimleri, soyad ve sıralı rakamlar kullanılmakta bu tarz şifrelerin kırılma süresi 10 saniyenin altında. Peki ben nasıl parola kullanıyorum; kullandığım platforma göre şifreyi değiştiriyorum.

Nasıl yani?

Şifre oluşturacağım zaman kullandığım parolanın belirlediğim bir yerine platformun harfini ekliyorum örneğin Instagram şifresi oluşturalım şifrede “zorparola” olsun bir harfini büyük ve belli bir yerine noktalama işareti ekliyorum “zor.Parolai” olarak kullanıyorum. Aynı şifreyi Facebook için kullanacaksam “zor.Parolaf” olarak kullanıyorum platforma göre son harfi platform baş harfini ekliyorum.

Neden son harfini değiştiriyorsunuz tüm platformlarda aynı şifreyi kullanamaz mıyım?

Tabii ki kullanabilirsiniz lakin Instagram hesabınız çalınırsa aynı şifreyi kullanarak diğer platformlara girme olasılığını düşürmüş oluyoruz.

Aşkın Akbulut: Gelen linklere sakın tıklamayın

Çeşitli mesajlaşma uygulamalarından gelen linklere güvenip sakın tıklamayın. Instagram destek hesabı gibi tanıtıp linke tıklamazlarsa hesabın kısa süre içinde kapanacağını veya hukuk firması olarak tanıtıp hakkında cezai işlem başlatılacağını detaylı bilgi içinde linke tıklamalarını istemekteler. Bu yollarla ele geçirilen hesapların sayısı gün geçtikçe artıyor. Çalınan hesaplardan yakın arkadaşlarına aynı şekilde link göndererek hesapları çalınıyor. Daha sonrasında hikayelerinde aşağıda da görüldüğü üzere coin aldırıp 3 4 kat para kazandıklarını gösteren sahte dekontlar paylaşarak sizi takip eden kişileri kandırabilirler.

İki faktörlü kimlik doğrulama ayarlarınızı mutlaka açın Sms ve Google authenticator kullanabilirsiniz.

Dediklerinizi uygulamadım hesabım çalındı nasıl geri alabilirim?

Bu durumda artık platform insafına kalmış oluyorsunuz. Instagram bu gibi durumlarda her zaman kullandığınız telefona özel şifre sıfırlama sağlamaktadır. Yapmanız gereken giriş ekranında Daha fazla yardıma mı ihtiyacın var? seçeceğine dokunup açılan forma bilgilerinizi girmek. Formda yazdığınız mail adresine Facebook üzerinden gelen mailde yazılan kodu boş bir kâğıda yazıp fotoğrafınızı iletmeniz istenecektir. Bu adımları yaptıktan sonra 1 gün içinde hesabınızın şifre sıfırlama bağlantısı e-postadan gönderilmektedir. Diğer platformlarda ise buna benzer doğrulama yöntemleri bulunmaktadır.

Aşkın bey bildiğiniz üzere bazen hesabımızı geri alamıyoruz veya dediklerinizi uygulayamıyoruz ne yapabiliriz. Siz kendiniz destek veriyor musunuz?

İşlerimin yoğunluğundan dolayı çok fazla dönüş yapamasamda aktif olarak kullandığım Instagram ve Linkedin üzerinden iletişime geçebilirler elimden geldiğince destek vermeye çalışırım.

Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?

Kullanıcıların daha dikkatli olmasını ve belirttiğim üzere parola kullanımlarına ve link tıklamamaya dikkat etmelerini tavsiye ediyorum.