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Instagram'da yumurta fotoğrafı çılgınlığı sürüyor

Instagram'da world_record_egg isimli hesabın paylaştığı yumurta görseli ile Kylie Jenner'a meydan okunmuş ve yumurta görüntüsünün Jenner'dan daha fazla beğeni alması için kullanıcılardan 'beğen' tuşuna basmaları istenmişti. Bu talep kullanıcılardan ilgi görünce 18 milyonu aşkın beğeni alan Jenner'ın bebeğinin fotoğrafı geride kaldı; yumurta görseli 40 milyon beğeniye dayanarak kırılması çok güç bir rekora imza attı.

Instagram'da yumurta fotoğrafı çılgınlığı sürüyor

Instagram'da world_record_egg isimli hesabın paylaştığı yumurta görseli ile Kylie Jenner'a meydan okunmuş ve yumurta görüntüsünün Jenner'dan daha fazla beğeni alması için kullanıcılardan 'beğen' tuşuna basmaları istenmişti. Bu talep kullanıcılardan ilgi görünce 18 milyonu aşkın beğeni alan Jenner'ın bebeğinin fotoğrafı geride kaldı; yumurta görseli 40 milyon beğeniye dayanarak kırılması çok güç bir rekora imza attı.

15 Ocak 2019 Salı 15:14
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Instagram'da yumurta fotoğrafı çılgınlığı sürüyor

Instagram'da yumurta çılgınlığı tam gaz sürüyor. Jenner, bebeğiyle paylaştığı fotoğrafı 18 milyonun üzerinde beğeni almış ve aylarda Instagram'ın en çok beğeni alan fotoğrafı olmuştu. Halihazırda 123 milyon takipçisi bulunan Kylie Jenner'ın paylaştığı fotoğraflar en az 5 milyon beğeni aldığından, rekor kıran fotoğrafın Jenner'dan gelmesi şaşırtıcı değil.

Bu tabloyu değiştirmek isteyen world_record_egg isimli Instagram hesabı bugüne dek sadece bir fotoğraf paylaştı ve bu fotoğraf ile Jenner'a meydan okundu. Jenner'ın 18 milyonu aşkın beğeni alan fotoğrafını geride bırakmaya çalışan yumurta görseli amacına fazlasıyla ulaştı.

Haberi hazırladığımız TSİ 10.00 sularında yumurta görseli 40 milyona yakın beğeni almayı başarmıştı.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
InstagramYumurta
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