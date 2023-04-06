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inDrive hizmet ücreti almayacak

ABD merkezli araç çağırma uygulaması inDrive, Kasım 2023 tarihine kadar sürücülerden hizmet bedeli almayacağını duyurdu.

06 Nisan 2023 Perşembe 13:59
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inDrive hizmet ücreti almayacak

İSTANBUL- 2022 sonbaharında araç çağırma hizmeti olarak İstanbul’da kullanıma sunulan inDrive yaşanan deprem felaketinin ardından hizmet ücreti almayı ertelediğini açıkladı. inDrive Temsilcisi Maxim Osipov yaptığı açıklamada, “inDrive olarak depremden zarar gören ailelere başsağlığı diliyoruz. Türk halkıyla birlikte yas tutuyoruz, facianın kurbanlarına güç ve sabır diliyoruz. inDrive olarak bu süreçte yardım etmekten başka bir şey yapamayız” dedi. 

Yaşanan deprem felaketinin ardından Kızılay’a bağış yapan inDrive, gıda, hijyen ve barınma ihtiyaçları için destek verdi. 47 ülke ve 700’den fazla şehirde hizmet veren uygulama depremzedeler için dünya çapında yardım toplamaya devam ediyor. Tüm dünyada kullanıcılar inDrive uygulamasını kullanırken Kızılay, Ahbap veya Dünya İnsani Dayanışma Derneği’ne bağışta bulunabiliyor. 

HABER: EMİR YÜCEL 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
InDrive Hizmet ücreti
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