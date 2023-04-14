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İMECE uydusunun fırlatılması hava koşulları nedeniyle tekrar ertelendi

Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonu, fırlatmaya 27 saniye kala hava koşulları nedeniyle yeniden ertelendi.

14 Nisan 2023 Cuma 11:22
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İMECE uydusunun fırlatılması hava koşulları nedeniyle tekrar ertelendi

NEW YORK AA- İMECE Proje Yöneticisi Emir Serdar Aras ve ekibi, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nde uydunun fırlatma sürecini koordine ederken eş zamanlı olarak Türkiye'de TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nün Yer Takip İstasyonu'nda program gerçekleştirildi.

İMECE uydusunu yörüngesine taşıyacak Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu SpaceX firması, fırlatma operasyonuna 27 saniye kala hava koşulları nedeniyle operasyonun ertelendiğini bildirdi.

SpaceX'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda da olumsuz hava koşulları nedeniyle fırlatma operasyonu için Türkiye saati ile yarın 09.47'nin hedeflendiği kaydedildi.

Salı günü gerçekleşmesi planlanan fırlatmanın bir gün ertelendiği açıklanmıştı. SpaceX'in açıklamasında da hava koşullarının takip edildiği belirtilmişti.

Daha sonra fırlatma operasyonu ikinci kez ertelenmiş, SpaceX firması ek sürenin ekiplerin fırlatma öncesi kontrolleri tamamlaması ve hava koşullarının iyileşmesine imkan tanıyacağını ifade etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İMECEnin Fırlatma Operasyonu
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