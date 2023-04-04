İlk sanal karakter Cere mobil uygulama olarak pazara sunuldu

İSTANBUL- Sürdürülebilirlik odaklı web3 ekosistemi Cereverse’ü geliştiren yeni nesil teknoloji şirketi Cerebrum Tech, yapay zekalı sohbet robotu Cere’yi mobil uygulama üzerinden piyasaya sürdü. Cere, ChatGPT’nin geliştirilmesiyle dünyada büyük ilgi ve merak uyandıran derin öğrenme tabanlı özbağlanımlı dil modeli yapısını kullanıyor. Türkiye’de 3 boyutlu sanal karakter ile entegre edilen ilk mobil sohbet uygulaması olma özelliğini taşıyan Cere, Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Korece dil desteği sunuyor. Hem yazılı hem sesli sohbet özelliğine sahip olan Cere, GooglePlay ve AppStore üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Ücretli olan Pro ve Kurumsal planlar ile kullanıcılara gelişmiş özellikler de sunuluyor.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ