İleti Yönetim Sistemi (İYS)’ye kayıt için son gün 31 Mayıs 2021

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kurumların ve işletmelerin ellerindeki ticari iletileri (telefon numarası, gsm, e-posta vd), 31 Mayıs 2021 tarihine kadar ulusal veri tabanı sistemi olan İleti Yönetim Sistemi (İYS)’ye aktarmaları zorunludur. Yönetmelik kapsamında, 150 bin ve daha az sayıda onaylı iletişim adreslerine sahip olan işletmeler, son gün olan 31 Mayıs tarihine kadar sahip oldukları bu dataları İYS’ye yüklemezler ise, pazarlama iletişimlerini durdurma riski ile karşı karşıya kalacaktır.

Aktarılan onaylı bu dataların, alıcılar (vatandaşlar) tarafından kontrol edilme tarihi ise 15 Temmuz 2021’dir. Bu tarihe kadar vatandaşlar tarafından iptal edilmeyen datalar, izni alınmış onaylı data olarak kabul edilecektir. Böylece, hizmet sağlayıcı olan kurumlar ve işletmeler, sahip oldukları alıcı (vatandaş) datası adreslerine, kampanya, promosyon, reklam gibi ticari içerikli tanıtımlarını göndermeye devam edecektir.

150 bin adetin üzerindeki datalar, 31 Aralık 2020’de İYS’ye aktardı

150 bin adetin üstünde ticari elektronik ileti (telefon, gsm, e-posta) datası bulunan hizmet sağlayıcı kurum ve işletmeler, bu datalarını 31 Aralık 2020 tarihine kadar İYS sistemine aktarmıştı. Alıcılar (vatandaşlar) da, bu onayları 15 Şubat 2021 tarihine kadar kontrol ederek, onay veya ret hakkını kullandılar. Nitekim, İYS’nin 7 Ocak 2021’de vatandaşların kullanımına açılmasından sonra 2 milyonu aşkın kişinin portalı ziyaret ettiğini 17 Şubat tarihinde kaydeden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sistemde 32.2 milyon ret ve 300 bine yakın onay işleminin gerçekleştiğini açıklamıştı. Ayrıca vatandaşlar, iys web sitesi üzerinden, kendilerine gönderilmekte olan iletilere dair reddetme veya onaylama haklarını istedikleri zaman kullanabilecek veya istedikleri zaman değiştirecektir.

Onaysız dataya gönderilen iletilere, cezai yaptırım uygulanacak

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki 6563 sayılı Kanuna göre, firmalar tarafından, vatandaşlara gönderilecek elektronik ticari iletilerin, bazı istisnalar (Devletin, kamu kurumlarının, mahalli idarelerin kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla gönderim yapması gibi) haricinde, vatandaşlar (alıcı) tarafından alınmasının onaylanmış olması gerekiyor. Nitekim, İYS sistemine açıklanan tarihlerde aktarılmayan dataya veya vatandaşlar tarafından reddedilmiş dataya, ticari ileti gönderilmesi kesinlikle mümkün değildir. Örneğin bir işletme, ret bildiriminde bulunmuş bir alıcıya, 3 iş gününün ardından, ticari elektronik ileti göndermeye devam ederse, cezai yaptırım ile karşı karşıya kalacaktır.

Uyumsoft, İYS’nin İş Ortağıdır

Türkiye’nin inovasyon lideri Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, İleti Yönetim Sistemi (İYS)’nin İş Ortağıdır. Hizmet sağlayıcısı olan işletmeler, ellerindeki dataları Uyumsoft Dijital Dönüşüm uzmanlarının rehberliğinde, İYS sistemine hızlıca aktarmaktadır. UyumİYS paneli üzerinden datalarını yöneten işletmeler, vatandaşlar tarafından yapılan ret veya onay taleplerini anlık olarak takip etmektedir. Aynı zamanda, işletmenin kullandığı crm, sms gibi diğer yazılımlar ile uyumİYSentegrasyonları yapılmaktadır.

Ülkemizin dijital dönüşüm lideri Uyumsoft’un ürün ailesinde, uyumİYS’nin yanı sıra, Kurumsal Kaynak Planlama uyumERP (bulut, mobil), Müşteri İlişkileri Yönetimi uyumCRM (bulut, mobil), İnsan Kaynakları Yönetimi uyumHRM (bulut, mobil), e-Belge e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları, Ticari Paket Yazılımlar, ekoTicari (Kobi’lerin ERP’si), ekoHR, ekoSMMM (Mali Müşavir Yazılımı), ekoCari (Ön Muhasebe Ticari Paket Programı), Banka Bakiyem, uyumYEDEK, AHTAPOT dahil 30’u aşkın yazılım ürünü yer almaktadır.