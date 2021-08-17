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IDEF 2021 Savunma Sanayi Yeni Nesil Hibrit Fuar

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17 Ağustos 2021 Salı 16:17
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IDEF 2021 Savunma Sanayi Yeni Nesil Hibrit Fuar

HABER: ŞENER MENGENE

Türkiye’nin ve Dünya'nın önde gelen fuarları arasında yerini alan IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın 15’incisi IDEF 2021,17 - 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde ve Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul TÜYAP da düzenleniyor.

Savaşların, çatışmaların ve kaosların arttığı bir dönemdeyiz. 3. Dünya Savaşı öncesinde çok önemli bir fuar. Savunma sanayinde bir çok yeni ürün ilk defa sergilenecek. Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Yörük 4x4'ün pikap versiyonunu ilk kez sergiliyor.

15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 17-20 Ağustos'ta gerçekleşiyor. Fuarda, zırhlı muharebe araçları, insansız kara ve hava araçları, roketler, güdümlü füzeler gibi bir dizi ürün yer alıyor. Yerli Yakın Hava Savunma Sistemi görücüye çıkıyor. Ayrıca, Zırhlı araç "Akrep IId" IDEF'te görücüye çıkacak. 

Türk savunma sanayii ile IDEF fuarları geçen sürede birbirine paralel olarak büyüme kaydetti. IDEF fuarları Türk savunma sanayiine ayna tuttu, daha ileri adımlar atılması için girişimcileri cesaretlendirdi, yerli savunma sanayiinin bilgi birikiminin büyük ölçüde artmasına vesile oldu.

IDEF fuarlarının en özel etkinliklerinden birini askeri gemilerin sergilenmesi ve ziyarete açılması oluşturuyor. 2017'de gerçekleştirilen IDEF'e 7 gemi katılmış ve çok sayıda heyet ve genel ziyaretçi tarafından bunlar ziyaret edilmişti. IDEF 2021 Fuarı'nda sadece Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında TCG Kınalıada gemisi sergilenecek ve çok özel tedbirler alınarak ziyarete izin veriliyor.

KOBİ'lerin desteklenmesi kapsamında bu sene küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yeni indirimler uygulandı. Bu sayede katılımcı firmaların 275'i KOBİ'lerden oluştu. Fuar da KOBİ’ler önemli bir bölüm oluşturuyor.

Salgın önlemleri dikkate alınarak birtakım dijital çözümler uygulanacak. Örneğin, IDEF Business Connect programı aracılığıyla katılımcı firmaların fiziksel fuara gelemeyen ziyaretçiler ile yeni iş bağlantıları kurabilmeleri ve yeni ortaklıklar başlatabilmeleri mümkün olabilecek. Böylece fiziksel fuarın avantajlarının dijital dünyanın olanaklarıyla birleştirilmesi ve yeni nesil hibrit fuar deneyimi yaşanması hedefleniyor.

79 ülkeden 154 heyet katılıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ilgili birimlerinden oluşan toplam 30 tedarik makamı IDEF 2021 Fuarı'nda heyetler ve katılımcı firmalarla görüşmeler gerçekleştirecek.

38 bin metrekarelik alanda firmalar ürün ve hizmetlerini sergileyecek. IDEF 2021'e 31'i Bakan, 11'i Genelkurmay Başkanı ve 33'ü Kara Kuvvetleri Komutanı olmak üzere 89 üst düzey makamın katılması bekleniyor.

53 ülkeden 536'sı yerli, 700'ü yabancı olmak üzere toplam 1236 firma, 38 bin metrekarelik alanda ürün ve hizmetlerini sergileyecek. Sergilenecek ürünler arasında zırhlı muharebe araçları, insansız kara ve hava araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler, patlayıcı madde imha ekipmanları gibi bir dizi ürün yer alıyor.

Fuar da çok sayıda ikili ve heyet görüşmesi, imza töreni, tanıtım toplantıları, paneller ve sunumlar düzenlenecek. Savunma Sanayi açısından çok hareketli geçmesi bekleniyor. Fuar, Milli Ekonomiye ve Savunma Sanayine önemli bir katkı sunacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
IDEF 2021Savunma Sanayi Fuarı
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