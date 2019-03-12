IBM, Alzheimer'ı önceden tespit eden kan testi geliştirdi

Bugüne dek Alzheimer hastalığına çözüm bulmak için birçok araştırma yapılsa da sonuç olarak başarısız olunmuştu. Önde gelen bilişim teknoloji şirketlerinden IBM, yapay zeka teknolojisine sahip kan testi ile beraber Alzheimer için erken teşhis imkanı sunuyor.

Omurilik sıvısında yer alan ve Amyloid-Beta' adı verilen peptid, geliştirilen kan testi ile beraber tespit edilebiliyor. Bununla beraber Alzheimer hastalığına yol açan septomlar kendini göstermeden belirlenebiliyor. Omurilik sıvısında bulunan Amyloid-Beta miktarındaki değişiklik on yıllar önce Alzheimer'ın habercisi olabilirken söz konusu peptidin beklenmedik durumu gözlenen bireylerin Alzheimer olasılığı 2.5 kat artıyor.

Bu işlemi gerçekleştirmek ise oldukça fazla zamana ve yüksek miktarda bütçeye sahip olmak gerekiyor. IBM ise tam bu noktada devreye giriyor. Yapay zekaya sahip makinelerle birlikte Amyloid-Beta yoğunluğunu ve kandaki proteini tespit eden şirket, Alzheimer'da erken teşhis için büyük bir adım atmış oldu.

Bu işlem kesin bir sonuç vermese de %77'lik bir oranla çalışıyor. Tüm hastalıklarda erken teşhisin öneminin büyük olduğunu düşünürsek bilim adamlarının bu tür adımları tıpın gelişmesinde büyük yarar sağlayacak gibi gözüküyor. Bahsedilen metodun henüz hazırlık ve test aşamasında olduğunu da belirtelim.