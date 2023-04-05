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Hyundai IONIQ 6 Dünyada Yılın Otomobili (WCOTY) Seçildi.

Hyundai’nin yeni elektrikli modeli IONIQ 6, New York Uluslararası Otomobil Fuarı’ndan 3 ödülle döndü.

05 Nisan 2023 Çarşamba 18:11
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Hyundai IONIQ 6 Dünyada Yılın Otomobili (WCOTY) Seçildi.

İSTANBUL- Hyundai, dünya çapında büyük beğeni toplayan “Electrified Streamliner” modeli IONIQ 6 ile önemli bir başarıya daha imzasını attı. Benzersiz aerodinamik tasarımı ve 614 km gibi uzun sürüş menzili sayesinde uluslararası ödüller kazanan IONIQ 6, New York Otomobil Fuarı (NYIAS) esnasında düzenlenen yarışmada uzman jüri üyelerinin de favorisi oldu. IONIQ 6, aynı anda prestijli “2023 Dünyada Yılın Otomobili”, “2023 Dünyanın Elektrikli Aracı” ve “2023 Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı” ödüllerini kazanarak hem marka imajına hem de markanın elektrifikasyon stratejisine katkıda bulundu. Toplam 32 ülkeden 100 otomotiv gazetecisinden oluşan WCOTY jürileri, tamamı 2022 yılında satışa sunulan ilk üç finalist arasından IONIQ 6'yı birinci seçti. Bu özel seçim, Hyundai'nin Dünyada Yılın Otomobili ödüllerinde üst üste ikinci kez üçlü ödülü aldığı anlamına da geliyor. Jüri, geçen yıl da bir başka elektrikli Hyundai modeli olan IONIQ 5'i de aynı kategorilerde kazanan olarak belirlemişti.

Araç sahipleriyle her zaman duygusal düzeyde bir bağlantı kurmak isteyen Hyundai, IONIQ 6'nın tasarımı ve sunduğu konfor öğeleriyle önemli bir yol katetmiş oldu. Cesur ve aerodinamik tasarım, olağanüstü menzil sağlamak için aerodinamik verimlilikle birleştirilirken böylece 0.21 cd gibi oldukça düşük bir sürtünme katsayısı elde edildi. Elektrikli otomobiller arasındaki en aerodinamik ve en verimli EV'lerden biri olan IONIQ 6, tek bir şarjla WLTP normlarına uygun bir şekilde 614 km menzil sunuyor. 

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ 

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Anahtar Kelimeler:
Hyundainin Yeni Elektrikli Modeli IONIQ 6
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