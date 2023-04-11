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Hyundai 2030 Yılına Kadar İlk Üç Elektrikli Araç Üreticisinden Biri Olacak

Hyundai, yeni yatırım planlarını açıklarken özellikle EV alanında ilk 3 arasında olmayı hedefliyor

11 Nisan 2023 Salı 15:54
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Hyundai 2030 Yılına Kadar İlk Üç Elektrikli Araç Üreticisinden Biri Olacak

İSTANBUL- Hyundai Motor Grubu, yeni bir tesisinin temel atma töreninde yeni bir yatırım planını açıkladı. Elektrikli otomobillerde 2030 yılına kadar dünyanın en büyük 3 üreticisinden biri olmayı hedefleyen Hyundai, bu amaçla 18 milyar dolarlık ek bir bütçe ayırdı.

Grup, 2030 yılına kadar Kore'deki yıllık EV üretimini 1,51 milyon adet seviyesine çıkarmayı hedeflerken aynı zamanda küresel hacmi de 3,64 milyon adede çıkarmayı planlıyor. Açıkladığı tüm bu tür plan ve hedefleri gerçekleştirmek için somut adımlar atan Hyundai, EV ekosistemini ve global otomotiv endüstirisini de kalkındıracak yeni inovasyonları da destekliyor. Yerel üreticileri, Ar-Ge merkezlerini ve EV ile ilgili endüstrileri de destekleyen Hyundai, tedarik zincirini de önemli ölçüde teşvik edecek.

Hyundai, elektrikli modeller için yeni fabrikalar ve tesisler inşa ederken, aynı zamanda mevcut EV'lerin üretim kapasitesini artırmak için de fabrikalardaki hatları genişletiyor. Ayrıca grup, yeni nesil EV'ler için platform geliştirmek, ürün serilerini zenginleştirmek ve daha ileri teknolojiler sunmak için Ar-Ge'ye de büyük yatırım yapacak. Ayrıca sektördeki diğer ortaklarıyla birlikte üst düzey teknolojik donanımlar geliştirmeyi de teşvik edecek. Hyundai tüm bu yeniliklere ek olarak; elektrikli araçlardaki menzili artıracak ileri seviye teknolojilerin geliştirilmesi dahil olmak üzere donanım ve yazılım genelinde de entegrasyonu artıracak. Hyundai Motor Grubu, tedarikçilerin likiditesini artırmaya yardımcı olmak için de özel bir fon kuruyor. Çevre dostu araç parçalarının geliştirilmesi amacıyla ürünlerini çeşitlendirmek isteyen içten yanmalı motor parçası tedarikçilerine de elektrifikasyon yolunu açmış oluyor. 

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ 

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Anahtar Kelimeler:
Hyundai
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