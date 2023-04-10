Hybee ile Hibrit Çalışma Daha Verimli Olacak

İSTANBUL- Çalışanlara verimli bir hibrit çalışma alanı sağlamak için Doğuş Teknoloji’nin Kurum içi Girişimcilik Programı kapsamında geliştirilen mobil uygulama Hybee, kurumlara veri odaklı çözümler sunuyor. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar, masa ve toplantı odası rezervasyonlarını gerçekleştirirken, ofise ulaşım şekilleri, yemekhane ve otopark kullanımı gibi verileri de sisteme girerek ofis günlerini uzaktan planlayabiliyor ve ofisten check-in yapabiliyor.

Toplantılarınızı Planlayın!

Ekipler ve çalışma grupları, Hybee uygulamasındaki Outlook Calender (takvim) ve Google Workspace entegrasyonu sayesinde toplantı odasının müsaitliğini ve grubun kişi sayısını göz önünde bulundurularak sunulan kişiselleştirilmiş seçenekler arasından kendilerine en uygun olanı seçip rezervasyon yapabiliyor. Plansız gelişen ofis günlerinde ise çalışanlar, ofiste check-in yapabilme esnekliğini de deneyimleyebiliyor.

Hybee’yi neden tercih etmelisiniz?

Sürekli değişen, dönüşen iş gereksinimlerine uyum sağlayarak çalışanların hayal ettikleri ofisi ve çalışma şeklini yaratarak performanslarını ve şirkete olan bağlılıklarını da artırabildiklerini dile getiren Doğuş Teknoloji İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslı Barış, “Bizim için teknolojinin en önemli misyonu değişen ihtiyaçlara doğru cevap verebilmesi ve hayatımızda verimliliğe yer açması. Bu bakış açısıyla Hybee, yeni nesil çalışma biçimlerine cevap veren dinamik, esnek ve çalışan deneyimine odaklanan bir uygulama oldu. Biz çalışanlarımızın hayatını ne kadar kolaylaştırır, onlara ne kadar zaman ve alan tanırsak, verimli ve sağlıklı bir kurum kültürü de o ölçüde şekilleneceğine inanıyoruz.. Doğuş Teknoloji olarak bunu büyük ölçüde başardık, şimdi Hybee ile başka organizasyonlar da aynı deneyimi yaşamaya başlayabilecek.”

HABER: SELÇUK BULUT