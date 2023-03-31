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HITMAN oyununu yaratan IO Interactive, Türkiye’ye geldi

Oyun dünyası devlerinden HITMAN oyunu yapımcısı IO Interactive, Türkiye ofisinde görev alacak çalışma arkadaşları arayışına başladı. Dünyada nadir olan bağımsız büyük ve AAA oyun yapımcılarından IO Interactive, farklı alanlarda görev yapacak takım arkadaşları arıyor!

31 Mart 2023 Cuma 00:37
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HITMAN oyununu yaratan IO Interactive, Türkiye’ye geldi

İSTANBUL- Yetenek havuzunu global çapta genişleten IO Interactive; başlangıç seviyesi, uzman veya lider vasıflarına sahip Oyun Tasarımcıları, Multiplayer Yazılımcıları, C++ Yazılımcıları, Animasyon Sanatçıları, Bölüm Sanatçıları, Bölüm Tasarımcıları, UI Tasarımcıları ve daha pek çok alanda ekip arkadaşı arayışına Türkiye stüdyosunu da dahil etti. Bunlara ilave olarak İnsan Kaynakları, Muhasebe ve Ofis Koordinatörü gibi operasyonel pozisyonlar için de alımlar sürerken IO Interactive, Türkiye’de 150 kişilik bir istihdama ulaşmayı hedefliyor. Üç farklı lokasyonda 300’e yakın çalışanı olan IO Interactive’de çalışmak isteyenler, başvurularını IO Interactive LinkedIn hesabı üzerinden ve IO Interactive web sitesi (http://bit.ly/409LTuE) üzerinden yapabilirler.

“Dünyanın nadir bağımsız büyük ve AAA oyun yapımcılarından biri olmak, sonsuz özgürlük sağlıyor”

25 yıllık geçmişinde farklı satın alma ve ortaklık süreçleri yaşayan IO Interactive’in 2017’den beri yoluna büyük finans ortağı olmadan devam ettiğini belirten IO Interactive CEO’su Hakan B. Abrak, “Finans ortağı olmadan, oyun tutkunlarını memnun edecek ürün ve hizmetler üretmek, bizlere sonsuz bir özgürlük sağlıyor. Belirtmeliyim ki IO Interactive’de çalışmaya başlamamdan bu yana çok istediğim İstanbul ofisimizi açmış olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye, burada bulunan potansiyel ve genç kitlenin yanı sıra bizlere Orta Doğu ve Asya bölgesindeki potansiyel yeteneklere de erişim imkanı sağlayacak. Ayrıca Türkiye’ye gelmemizle birlikte, AAA sektörünün gelişeceğine inanıyoruz. Türkiye’deki oyun geliştiricilerinin bir sonraki etaba geçip, daha kompleks projelerde çalışmak istemelerine güveniyoruz. Buraya gelişimiz sonrası yakın zamanda çok daha küresel yatırımcıların ve şirketlerinin Türkiye’ye geleceğine inanıyoruz. İlk adımı biz atalım” dedi.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ 

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Anahtar Kelimeler:
HITMANOyun Dünyası
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