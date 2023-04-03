Hidroelektrik Santraller için su altı ölçüm robotu Hydrov Profiler'ı geliştirdi

İZMİR - Hidroelektrik santrallerde su altında kalan bölümlerin ve tünellerin incelenmesi için normal şartlarda suyun tamamen boşaltılması gerekiyor. Bu işlem her bakım çalışması ve incelemede kaynak israfıyla birlikte su yapıları üzerinde basınç ve denge değerlerinin bozulmasıyla sonuçlanabiliyor. Uçtan uca dijital dönüşüm alanında enerji sektörüne öncülük eden Enerjisa Üretim, bu soruna çözüm getirmek amacıyla Werover ile birlikte Türkiye’de ilk kez geliştirilen su altı ölçüm robotu Hydrov Profiler’ı üretti.

Karanlıkta bile gören göz

İleri teknolojik kamera sisteminin yanı sıra deniz radaları ile (sonar) donatılmış olan Hydrov Profiler, aynı zamanda bir denizaltı mantığıyla çalışıyor. Robotun üzerinde bulunan 360 derecelik sonar sayesinde görüşün sıfır olduğu durumlarda bile tünel yüzeyi net bir biçimdegörüntülenebiliyor. Böylece yapıdahasar ya da göçme varsa boşaltma işlemi yapılmaksızın tespit edilebiliyor. 450 metre derinliğe kadar dalış yapabilen, 8 – 12 saat aralığında su altında kalabilen Hydrov Profiler’ın eşsiz özelliklerinden biri de sahada karşılaşılan problemlere kısa zamanda müdahale şansı tanıyan kompakt yapıdaki batarya beslemeli sisteme sahip olması.

Hydrov Profiler ile her 1 kilometrelik çalışmada yaklaşık 27.000 metreküp su tasarrufu sağlanıyor

Enerji üretiminin ritmine uygun bir şekilde tasarlanan Hydrov Profiler, hidroelektrik santrallerinddeki suyun boşaltılması sonrasında insan gücüyle yapılan tüm denetlemeleri kaynak israfı yapmadan ve üretim kesilmeden gerçekleştirerek maliyet ve iş gücü tasarrufunun yanında iş sağlığı ve güvenliği yönünden de önemli riskleri ortadan kaldırıyor. Yaşama saygı duyarak daha güzel bir gelecek enerji üretme misyonuyla, doğal kaynak kullanıma olduça önem veren Enerjisa Üretim, Hydrov Profiler su altı ölçüm robotu ile her 1 kilometrelik çalışmasında yaklaşık 27.000 metreküp su tasarrufu sağlıyor.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ