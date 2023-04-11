Hannover Messe’ye Elektra Elektronik imzası

İSTANBUL- Bundan 43 yıl önce transformatör üretmek amacıyla kurulan ve bugün 6 kıtada 60’ı aşkın ülkeye trafo ve enerji kalitesine yönelik ürünleriyle ihracat gerçekleştiren Elektra Elektronik, uluslararası sanayi ve endüstri fuarları arasında en prestijli organizasyonlardan biri olan Hannover Messe Fuarı’na katılmaya hazırlanıyor. 17-21 Nisan tarihlerinde fuar ziyaretçileriyle buluşacak olan Elektra Elektronik, 30 metrekarelik standı ile Hall 12, Stand E84’te yer alacak. Türkiye’nin yanı sıra Almanya’da Elektra GmBH isimli şirketi, Çin ve Amerika’da ise satış ofisleri bulunan Elektra Elektronik, ihracat faaliyetleri kapsamında fuara katılım sağlayan ve temasta olunan firmalarla yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyor.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ