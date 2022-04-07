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Hacı Mustafa Özsoy; Etkili Sosyal Medya İçerikleri Nasıl Oluşturulur?

Sosyal Medya Uzmanı Hacı Mustafa Özsoy anlattı, Sosyal medya içeriklerinizi hazırlarken müşteri gözüyle bakabilmelisiniz!

07 Nisan 2022 Perşembe 12:02
Hacı Mustafa Özsoy; Etkili Sosyal Medya İçerikleri Nasıl Oluşturulur?

Haber: Aziz Karataş
 

Sosyal medya içerikleri oluştururken öncelikle ne anlatmak istediğinize karar vermelisiniz. O ürün veya hizmet ile ilgili neyi vurgulamak istiyorsunuz? Öncelikle buna karar vermeli ve o tema üzerinden ilerlemelisiniz.

Sosyal Medya Uzmanı Hacı Mustafa Özsoy, Kendinizi bir takipçi gibi düşünün, gördüğünüz paylaşımda sizin ilginizi ne çekebilir? Satış yapabilmek için müşteri gözüyle bakabilmelisiniz.

Güçlü bir pazarlama yeteneği sosyal medya içeriklerinin oluşturulmasında oldukça etkilidir. Yalan yanlış bilgiden kaçınmalısınız.

Bir ürünü pazarlamak için o ürüne olmayan özellikler eklemek pazarlama stratejisi için doğru bir etken değildir evet belki satışlarınızı arttırabilirsiniz fakat aldığınız olumsuz geri dönüşler belki bu konuyla ilgili yapılacak karalama kampanyaları ya da başvurulacak yasal yollar ile sosyal mecralarda kötü bir imaj yaratabilirsiniz. Bu nedenle yazdığınız içeriği söz verdiği şeyleri sunabilen ürün gibi görmelisiniz.

Sosyal Medya Uzmanı Hacı Mustafa Özsoy, bu bakış açısıyla yola çıkarak, sosyal medya ve dijital pazarlamada içerik üretme konusunda eksik bir şey yapmamak isteyenler için, sosyal medyada etkili içerik üretirken temel olarak nelere dikkat etmemelerini konusunda ufak tüyolar verdi.

Sosyal Medya Uzmanı Hacı Mustafa Özsoy, Görsellikle bir paylaşımda ilk dikkat çeken şeydir. Yazdığınız içerik etkileyici bir görsel ile destekliğinde okuyucunu dikkatini çekme olasılığınız artacaktır. Yazınızda kullanılacak bu eklemeler ile okurun birden çok duyusuna hitap edebilir ve daha olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz.

Araştırma, ilgi çekici içerik yazmada en çok zamanınızı alacak kısımdır ama her zaman araştırma halinde olmalısınız! Güncel bilgileri sürekli takip etmeli ve içeriklerinizde buna yer vermelisiniz. Yapacağınız paylaşımın konusuyla ilgili trendleri sürekli olarak takip etmeniz çok önemlidir.:

Sosyal Medya Uzmanı Hacı Mustafa Özsoy, Özgün içerikler üretmeli, kendi sesiniz ile yazmalısınız ki diğerlerinden bir farkınız olsun! Unutmayın sizi en iyi siz anlatabilirsiniz bu nedenle genelden çok özel düşünmelisiniz.

 Herkese hitap etmek zorunda değilsiniz; Sosyal Medya Uzmanı Hacı Mustafa Özsoy öyle güzel içerikler hazırlayın ki ilgili kitleye ulaşın yeter!

Yazdığınız yazıda imla kurallarına dikkat etmelisiniz! Evet hepimiz hızlı bir şekilde metin yazarken farkında olmadan hatalar yapabiliriz. Sosyal medya içeriklerinizde yazım hatası yapmak ciddiye alınmamanıza ve içeriğinizin değer kaybetmesine neden olabilir. Bu nedenle hazırladığınız yazıları yayınlamadan önce mutlaka gözden geçirmelisiniz.

Hepimiz biliyoruz ki aslında sosyal medya içeriklerinde rahat bir anlatım kullanmak, hazırlanan içeriğe biraz mizah ve duygu eklemek oldukça etkilidir.

Sosyal Medya Uzmanı Hacı Mustafa Özsoy, Ve kullandığımız sosyal ağlarda en çok paylaşılan ve sevilenin mizah olduğunu fark etmişsinizdir. Mizah her şeyden farklıdır eğer ki hazırladığınız içerik mizah ile bilgi birleşirse bu içerik okuyucular tarafından atlanmayacak aksine çok sevilip elden ele paylaşılma şansına sahip olabilecektir. Duyguları ifade etmek zordur ve insanlara gerçekten ne hissettiğinizi gösterdiğiniz zaman size saygı duyacaklardır. İçten olun, okuyucularınızla sohbet ediyormuş gibi konuşun, onları düşünmeye sevk edecek sorular sorun ve sade bir dil kullanın.

Hacı Mustafa Özsoy, İçerik dijital pazarlamanın bel kemiğidir, pazarlamayı desteklerken aslından hedeflenen her şeyin bir parçasıdır. Bu nedenle çok dikkat etmeli ve özgün olunmalıdır.

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Hacı Mustafa Özsoy Etkili Sosyal Medya İçerikleri Nasıl Oluşturulur
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