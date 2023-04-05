GTech Akademi 9. dönem kayıtları başladı

İSTANBUL- GTech, teknoloji sektörüne genç yetenekleri katmaya devam ediyor. Üniversite mezuniyeti sonrası kariyer yolculuğuna çıkan gençleri, GTech Akademi’de hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle daha donanımlı hale getiriyor. Eğitimlerin alanlarında yetkin yöneticiler tarafından verildiği GTech Akademi’nin Mart sonunda başlayan 9. dönem başvurularında depremzede gençlere öncelik verilecek.

GTech’in geleceğe yatırım yapma ve gençleri iş dünyasına hazırlama amacıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi GTech Akademi’de programa dâhil olacak gençler bu sene Veri Tabanı, Veri Ambarı ve İş Zekâsı, Büyük Veri ve Analitik, Kurumsal Performans Yönetimi, Finansal Çözümler ve Risk Yönetimi alanlarında teorik ve uygulamalı eğitimler alabilecek. Gençler ayrıca verilen eğitimlerle birlikte mentorluk desteği de alarak öğrendikleri teorik bilgileri iş hayatının dinamiğinde nerede, nasıl kullanabileceklerini de deneyimleyecek.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ