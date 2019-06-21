Google, tablet üretimini sona erdiriyor

İnternet servisleriyle yıllardır milyonlarca kullanıcıya ulaşan Google, aynı zamanda donanım tarafında da varlığını sürdürüyor. Google Pixel serisi telefonları başta olmak üzere akıllı hoparlör ve tablet gibi cihazların üretimini de üstlenen şirket, tablet üretimini sona erderdiğini duyurdu. Google'ın bu kararı almasındaki en önemli sebeplerin başında tablet pazarındaki satış ve kullanım oranlarının düşük olması geliyor.

Google, son olarak geçen yıl kendi geliştirdiği işletim sistemi olan Chrome OS'u kullanan Pixel Slate'i kullanıcılara sunmuştu. Sonrasında tablet ve dizüstü bilgisayar bölümlerinde küçülmeye giden şirket, bu kez tablet üretimini tamamen sonlandırmış oldu.