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Google'da en çok ne arıyoruz?

Bilindiği gibi Google Arama Trendleri, insanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkarıyor. Peki 7-14 Ocak 2019 tarihleri arasında Google'da en çok neler arandı dersiniz?

Google'da en çok ne arıyoruz?

Bilindiği gibi Google Arama Trendleri, insanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkarıyor. Peki 7-14 Ocak 2019 tarihleri arasında Google'da en çok neler arandı dersiniz?

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:53
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Google'da en çok ne arıyoruz?

Google, 7-14 Ocak tarihleri arasında Türkiye genelinde yapılan en yoğun aramaları duyurdu. İşte o aramalar:

Hande Erçel annesi
Ziraat Bankası kredi kartı yapılandırma
Enes Batur
Okullar tatil mi?
Itır Esen
Bursa’da deprem
Ayla filmi
İnterpol, Mehmet Aydın, Çiftlik Bank
Vecihi, Vecihi Hürkuş kimdir?
Palu ailesi
Deniz Çakır
Arda Kural, Onur Akay
Cemal Süreya
Eren Erdem
Tazminat hesaplama 2019
Bang Bang filmi
Kenevir
Şahin Kendirci
5. Dalga filmi
Murat Sivrikaya
Rami Malek
Mariam Kavakçı
Gabon
Dan Bilzerian
Didem Soydan
Mia Khalifa
MTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi
Bolton, İbrahim Kalın
Sinan Ateş
Ekin Koç

DHA

Anahtar Kelimeler:
Googleda En çok Ne Arıyoruz?GoogleArama
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