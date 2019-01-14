Google'da en çok ne arıyoruz?

Bilindiği gibi Google Arama Trendleri, insanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkarıyor. Peki 7-14 Ocak 2019 tarihleri arasında Google'da en çok neler arandı dersiniz?