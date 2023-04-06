Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.956,80
ALTIN
1.248,99
DOLAR
19,26
STERLİN
24,13
EURO
21,11
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Generative AI (Üretici Yapay Zeka) girişimi Hazy, Logo Ventures'tan yatırım aldı

9 milyon dolar değerindeki Seri A yatırım turunu tamamladı. Conviction VC ve Microsoft Ventures’un da aralarında bulunduğu yatırımcı konsorsiyumunun yer aldığı turda, Logo Ventures da katılım sağladı.

06 Nisan 2023 Perşembe 11:03
10 Okunma
Generative AI (Üretici Yapay Zeka) girişimi Hazy, Logo Ventures'tan yatırım aldı

İSTANBUL- Sentetik veri üretimi platofrmu olan Hazy, Seri A yatırım turunda 9 milyon dolar değerinde yatırım aldığını duyurdu. 2017 yılında kurulan girişimin yatırım turu Conviction VC tarafından yönetilirken, yatırımcılar arasında; UCL Technology Fund, M12 (Microsoft), Wells Fargo, Nationwide Building Society, ACT Venture Partners, Terra VC, Evenlode, Logo Ventures, Sarus Ventures ve Neva SGR yer aldı.

Başlangıçta bir UCL AI ürünü olan Hazy, müşterilerine gerçek verilerin istatistiksel kalitesini koruyan ancak hiçbir gerçek bilgi içermeyen ve böylece gizlilik riskini ortadan kaldıran yapay zeka tarafından üretilen akıllı sentetik veri platformu sağlıyor. Hazy'nin sentetik verileri; AI/ML geliştirme, yazılım testi ve veri ticarileştirme kullanım durumları ile gerçek verilerin yerini alacak şekilde kullanılabiliyor.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ 

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli hava araçlarının "keskin gözlerinden" kaçış yok
Milli hava araçlarının "keskin gözlerinden" kaçış yok
“Teknolojinin afetini, afetin teknolojisine dönüştürmenin zamanındayız”  
“Teknolojinin afetini, afetin teknolojisine dönüştürmenin zamanındayız”  
Sıfır Enerji Binalar son teknolojiler fiziki olarak gösterilecek
Sıfır Enerji Binalar son teknolojiler fiziki olarak gösterilecek
Maxion İnci Jant Grubu, Maxion Takım Ödülleri’nde toplam 10 ödülün sahibi oldu
Maxion İnci Jant Grubu, Maxion Takım Ödülleri’nde toplam 10 ödülün sahibi oldu
Ford Pro Yeni E-Transit Courier’i İstanbul’da Tanıttı
Ford Pro Yeni E-Transit Courier’i İstanbul’da Tanıttı
Bilişim 500 Araştırmaları Başvuruları Başladı
Bilişim 500 Araştırmaları Başvuruları Başladı
Çinlilerin elektrikli araç ilgisi, batarya sektörünü de büyütüyor
Çinlilerin elektrikli araç ilgisi, batarya sektörünü de büyütüyor
Vodefone'lu Olmak Uçtan Uca Dijitalleşti
Vodefone'lu Olmak Uçtan Uca Dijitalleşti
Petrolig Games, ‘Tatbikat’ ile deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor
Petrolig Games, ‘Tatbikat’ ile deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi