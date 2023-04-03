Genç oyunculara yönelik siber saldırılar 2022'de %57 arttı

İSTANBUL- Kaspersky'nin “The dark side of kids’ virtual gaming worlds” (Çocuklara yönelik sanal oyun dünyalarının karanlık yüzü) başlıklı son raporu, çevrimiçi oyunların genç oyuncular için ortaya koyduğu riskleri ve bu yaş grubuna yönelik odaklanmış saldırılarda 2021'e kıyasla yüzde 57 artışı ortaya koyuyor. Siber suçlular tarafından genç oyuncuları hedef almak için kullanılan kimlik avı sayfaları çoğunlukla Roblox, Minecraft, Fortnite ve Apex Legends gibi popüler ve yaygın oyunları taklit etti. Siber suçlular, ebeveynlerin cihazlarına ulaşmak için kasıtlı biçimde sahte oyun siteleri oluşturarak çocukların kimlik avı sayfalarını takip etmelerini ve kötü amaçlı dosyaları indirmelerini sağladı.

En çok istismar edilen çocuk oyunları

Kaspersky uzmanları, raporda 3-16 yaş arası çocukların en çok ilgi gösterdiği popüler çevrimiçi oyunları konu alan tehditleri analiz etti. Kaspersky güvenlik çözümleri, Ocak 2022 ile Aralık 2022 arasında 7 milyondan fazla saldırı gözlemledi. 2021'de siber suçlular bu alanda 4,5 milyon saldırı girişiminde bulunurken, 2022'de söz konusu benzer saldırı girişimleri %57 oranında arttı.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ