Genç Geliştiriciler Oyunlarını Steam'de Yayımlama Fırsatı Kazanacak

İSTANBUL- 1 Mayıs’ta başlayacak olan oyun geliştirme sürecinden 6 hafta sonra geliştirici ekiplerin oyunları değerlendirilecek ve sözleşme sürecine girilecek. Sözleşme imzalanan ekiplerin oyunları için pazarlama çalışmaları başlarken oyunlar geliştirilmeye devam edilecek. 8-10 Eylül tarihleri arasında İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Dora “Stratera” Özsoy sunuculuğunda gerçekleşecek final ile ilk üç ekibe ödül olarak toplam 100.000 TL değerinde pazarlama bütçesi sağlanacak. 9 Ekim’de gerçekleşecek Steam Next Fest başta olmak üzere birçok festivale katılım sağlanacak ve sözleşme imzalanan her ekibin oyunu Next in Game bünyesinde yayımlanacak.
Takvim
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Başvuru Süreci 2 Nisan - 30 Nisan
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Oyun Geliştirme Süreci 1 Mayıs - 11 Haziran
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Demoların Değerlendirilmesi ve Sözleşme Süreci 11 Haziran - 9 Temmuz
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Pazarlama Süreci 9 Temmuz - 9 Ekim
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İzmir Enternasyonal Fuarı Final 8 Eylül - 10 Eylül
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Steam Next Fest 9 Ekim - 16 Ekim
HABER: SELÇUK BULUT
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