Genç Geliştiriciler Oyunlarını Steam'de Yayımlama Fırsatı Kazanacak

İSTANBUL- 1 Mayıs’ta başlayacak olan oyun geliştirme sürecinden 6 hafta sonra geliştirici ekiplerin oyunları değerlendirilecek ve sözleşme sürecine girilecek. Sözleşme imzalanan ekiplerin oyunları için pazarlama çalışmaları başlarken oyunlar geliştirilmeye devam edilecek. 8-10 Eylül tarihleri arasında İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Dora “Stratera” Özsoy sunuculuğunda gerçekleşecek final ile ilk üç ekibe ödül olarak toplam 100.000 TL değerinde pazarlama bütçesi sağlanacak. 9 Ekim’de gerçekleşecek Steam Next Fest başta olmak üzere birçok festivale katılım sağlanacak ve sözleşme imzalanan her ekibin oyunu Next in Game bünyesinde yayımlanacak.

Takvim

Başvuru Süreci 2 Nisan - 30 Nisan

Oyun Geliştirme Süreci 1 Mayıs - 11 Haziran

Demoların Değerlendirilmesi ve Sözleşme Süreci 11 Haziran - 9 Temmuz

Pazarlama Süreci 9 Temmuz - 9 Ekim

İzmir Enternasyonal Fuarı Final 8 Eylül - 10 Eylül

Steam Next Fest 9 Ekim - 16 Ekim

HABER: SELÇUK BULUT