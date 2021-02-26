Garajdan roket çıkartan Elazığlı gençlerin hedefinde uzay var

ELAZIĞ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ OSB’deki eski bir garajı, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı'yla inovasyon ve tasarım merkezine dönüştürdük. Sanayiciler, akademisyenler ve en önemlisi yenilikçi fikirleri olan öğrencilerimize hizmet veriyor. Bölgeye katma değer sunan merkezin kapıları 7/24 açık" ifadelerini kullandı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMP), Elazığ’da yenilikçi fikirlere ev sahipliği yapıyor. Fırat Kalkınma Ajansı ve Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nin projesi ile Endüstriyel Tasarım Prototip ve İnovasyon Merkezi kuruldu. OSB içinde daha önce garaj olarak kullanılan bir alanda kurulan merkez, bir yandan Elazığ’da endüstriyel üretim yapan işletmeler için bir çözüm merkezi olurken, diğer taraftan da ölçek gerektirmeyen parçaların yeniden tasarlanıp üretilmesine fırsat veriyor. 7 gün 24 saat açık olan merkez, Fırat Üniversitesi’nin geleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen öğrencilerine ilham kaynağı oldu. 2019’da garajdan dönüştürülen inovasyon merkezinde çalışmalara başlayan öğrenciler, 2020 yılında, Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e katıldı. Gençlerin garajdan bozma merkezde tasarlayıp geliştirdikleri roket, 500 takım arasından Türkiye 5'incisi oldu. Gençlerin hedefinde bu yıl İstanbul’da düzenlenecek olan TEKNOFEST 2021'de zirveye çıkmak var.



YENİDEN KURGULADIK



Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, daha önce garaj olarak kullanılan alanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’ndan yararlanarak yeniden kurguladıklarını ifade ederek, “Burası sanayicilerimize, teknoloji geliştirme bölgelerindeki yenilikçi fikirler geliştiren firmalarımıza, üniversite öğrencilerimize ve akademisyenlerimize hizmet veriyor. Fırat Üniversitesi öğrencileri bu merkezde roket tasarlayıp geliştiriyor. Geliştirdikleri roketle TEKNOFEST'te dereceye girip ödül aldılar. Burası üniversite öğrencilerimizin de 24 saat hizmetinde. Kapıları hiç kapanmayan bir tasarım inovasyon merkezi" dedi.



'BİZ BU TRENİ DAHA KAÇIRMADIK'



Gökruh Roket Takımı'nın kaptanı, Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi İsmet Özen de merkezin kapılarının sonuna kadar açılarak Ar- Ge faaliyetlerinin yürütülmesi için olanaklar sağlandığını dile getirerek, "Bu roketle 2020 TEKNOFEST’te 500 takım arasında Türkiye 5'incisi olduk. Bu yıl TEKNOFEST 2021 için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Uzaycılık alanında yeni bir çağ başlıyor. Amerika uzaya astronotsuz kendi kendine inebilen roketler üretiyor. Biz bu treni daha kaçırmadık" diye konuştu.