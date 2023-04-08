Fransız şirket, Çin’e 21 milyar yuanlık ultra büyük gemi siparişi verdi

İSTANBUL- Beijing’de gerçekleşen imza töreniyle 21 milyar RMB değerindeki anlaşma, 16 adet ultra büyük konteyner gemisinin inşasını kapsıyor. Bu anlaşma, Çin’in gemi inşa endüstrisinde tek seferdeki en değerli sözleşme rekorunu kırıyor.



Anlaşma kapsamında, 12 adet 15 bin TEU kapasiteli ve metanolle çalışan çift yakıtlı konteyner gemisi ve 4 adet 23 bin TEU kapasiteli sıvılaştırılmış doğal gazla (LNG) çalışan çift yakıtlı ultra büyük konteyner gemisi inşa edilecek. Böylece CSSC, metanol yakıtlı gemiler için ilk siparişini başarıyla aldı. CMA-CGM, Fransa'da bulunan en büyük ve dünyanın üçüncü büyük küresel konteyner taşıyıcı şirketi olarak biliniyor.

HABER: EMİR YÜCEL