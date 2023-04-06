Ford Pro Yeni E-Transit Courier’i İstanbul’da Tanıttı

İSTANBUL- E-Transit Courier’in araç mimarisi müşteri araştırmaları ve görüşmeleri ile belirlenen ihtiyaç ve beklentilere göre geliştirildi ve Ford Otosan tasarımcıları ve mühendisleri tarafından “Tasarım Odaklı Düşünce” (Design Thinking) felsefesi ile müşterilere en uygun çözümleri sunmak üzere tasarlandı. Müşterilerin daha verimli çalışması için, tamamen bağlantılı E-Transit Courier, mevcut modele göre yüzde 25 daha fazla yük hacmi ve daha fazla taşıma kapasitesi sunuyor.

HABER: EMİR YÜCEL