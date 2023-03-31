Fintech dünyasının küresel temsilcileri İstanbul’da buluşuyor

İSTANBUL- Türkiye finansal teknolojideki gücünü İstanbul Fintech Week ile dünya vitrinine çıkarıyor. Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği’nin (FINTR) ana destekçisi olduğu İstanbul Fintech Week, 13 Nisan’da başlıyor. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Türkiye’nin ilk ve en büyük küresel finansal teknoloji etkinliği İstanbul Fintech Week, 2 gün boyunca 50’nin üzerinde oturuma ev sahipliği yapacak. İstanbul Fişekhane’de gerçekleşecek zirveye uluslararası pek çok katılımcının yanı sıra Azerbaycan ve Romanya’dan da heyetler katılacak. Etkinlikte panellerin yanı sıra Türkiye’den ve birçok farklı ülkeden startup sunumları ile bu ülkelerin fintech otoriteleri tarafından kendi pazarlarının anlatıldığı oturumlar yer alacak. Fintech alanındaki Startup'lar yatırımcılarla da buluşma imkanına kavuşacak. C-Suite salonunda ise üst düzeyin katılımı ile gerçekleşecek kapalı oturumlarda finansal sektördeki kritik alanların geleceği keynote konuşmacılar eşliğinde tartışılacak. Etkinlik Metaverse evreninde de hayat bulacak. Etkinlikte, kısıtlı sayıda kişinin gerçeğe en yakın avatarlarının metaverse platformuna aktarılacağı bir stant yer alacak.

Fişekhane’de iki gün ve üç zirve bir arada

Yuvarlak masa toplantıları, startuplar ve ülke sunumlarının yer alacağı etkinlikte, Blockchain Fest, Digital Finance Summit ve Women in Fintech Summit olmak üzere üç ayrı zirve gerçekleşecek. 13 Nisan’da Blockchain Fest zirvesinde merkeziyetsizlik kavramı, merkezi borsaların yapısal dönüşümü, Web 3’ün ve metaverse’ün ele alındığı konuşma ve paneller yer alacak. 14 Nisan’daki Digital Finance Summit’te ise uzman konuklar finansal ürünlerin tüm hizmetlerin içinde sunulabilen ürünlere dönüşümünü, ödemeler 2.0’ı, “sadece dijital” bankacılığı ve daha birçok konuyu masaya yatıracak. İkinci günde ayrıca SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu konuşmasının da yer alacağı, sektörün üst düzey yöneticilerinin katıldığı geniş spektrumlu oturumda Insurtech başlığı ele alınacak.

HABER: SELÇUK BULUT