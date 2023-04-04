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FaturaLab’den yine bir ilk: Dikey Ticaret Finansmanı

İşletme Sermayesi çözümleri alanında farklı yaklaşımları ile öne çıkan, tedarikçi finansmanının lider fintech platformu FaturaLab, Dikey Ticaret Finansmanı ürünü ile yenilikçi bir ürünü daha üyelerine sundu.

04 Nisan 2023 Salı 10:51
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FaturaLab’den yine bir ilk: Dikey Ticaret Finansmanı

İSTANBUL- Dikey Ticaret Finansmanı ürünü ile FaturaLab Platformunda herhangi bir tedarik zinciri finansmanı programından yararlanan üyeler kendi tedarikçilerine de düşük maliyetli ve ek teminat ve belge olmaksızın finansman aktarımını sağlayabilecek. Erken tahsilatlarının maliyet ve vade hesaplamalarını FaturaLab platformu üzerinden yapabilecek. Kendi (alt) tedarikçilerinin likiditeye erişimlerini sağlayabilecek.

Dikey finansman, bugün uygulanan klasik alıcı – tedarikçi bazlı iki paydaşlı modele bir anlamda yeni zincir halkalarının eklenmesini sağlıyor. Bu yöntem ile yeni alt tedarikçi grupları da faydaya ortak olduğundan mal tedarikinin daha da sağlıklı olmasını ve ticaretin büyümesini kolaylaştırıyor.

FaturaLab CEO’su Emre Aydın, “Hedefimiz ticaretin tek tarafına odaklı değil, tüm paydaşlarının dahil olabildiği bir işletme sermayesi eko-sistemi yaratmak. 2022 yılında Gömülü Finansmanı ilk olarak uygulamaya almıştık. 2023 yılına da bir başka ilk ile devam ediyoruz. Dikey Finansman ürün grubumuz ile tedarik zincirinin diğer halkalarında da yaşanabilecek nakit sıkışıklığı sorunlarını FaturaLab platformu içinde çözebileceğiz, ticaretin finansmanını yaygınlaştırabileceğiz, alt tedarikçilere ulaşabileceğiz. Ticaretin şeffaf, sağlıklı ve sürdürülebilir olması için çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ 

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Anahtar Kelimeler:
Dikey Ticaret Finansmanı ürünü
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