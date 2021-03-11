Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1556
ALTIN
415.001
DOLAR
7.4719
STERLİN
10.4666
EURO
8.9490
Kapadokya Üniversitesi 18 öğretim görevlisi alacak
Kapadokya Üniversitesi 18 öğretim...
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 4 adet araç satacak
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı...
Uludağ'da 4 adet dükkan ve 1 adet kır kahvesi ihale usulü ile kiraya verilecek
Uludağ'da 4 adet dükkan...
Yapım İşi ve İrtifak Hakkı İhale İlanı
Yapım İşi ve İrtifak...
Pazar yerleri kiraya verilecek
Pazar yerleri kiraya verilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

Facebook CEO’su Zuckerberg 'ışınlanma' için tarih verdi

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg milyonlarca insanın merak ettiği ışınlanma teklonojisinin hayatımızla buluşacağı tarihi açıklayarak, " 10 sene içinde toplantılara "ışınlanarak" gideceksiniz" dedi.

11 Mart 2021 Perşembe 14:29
3 Okunma
Facebook CEO’su Zuckerberg 'ışınlanma' için tarih verdi

ABD - Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, ışınlanma teknolojisinin hayatımıza gireceği tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. Mark Zuckerberg, The Information'a verdiği röportajda "Sosyal deneyimlerin kutsal kasesi, bir başkasıyla birlikte bulunduğunuz hissini verebilmesinde yatıyor" dedi. Zuckerberg, geleceğin enformasyon platformunun sanal gerçeklik olacağını ve bu kapsamda artırılmış ve sanal gerçekliğe yatırım yapmanın mantıklı olduğuna inandığını söyledi.

"UÇAKLAR, ARABALAR DEVAM EDECEK"

“2021'deyiz, bitleri (veri depolamada en küçük dosya birimi) hareket ettirmek atomu hareket ettirmekten çok daha kolay” diyen Zuckerberg, “Tabii ki arabalar, uçaklar, tüm bunlar var olmaya devam edecek. Oysa daha fazla ışınlama gerçekleştirdiğimizde sadece yolculuğu ve bireysel olarak bizi yavaşlatan türden şeyleri kişisel olarak ortadan kaldırmakla kalmıyoruz, bunun aynı zamanda toplum ve genel bakımdan gezegen için de daha iyi olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Zuckerberg, sanal gerçekliğe geçişin, dünya için de iyi olacağını, karbon salınımının ciddi oranda azalabileceğinin altını çizdi. Zuckberg açıklamasında " 10 sene içinde toplantılara "ışınlanarak" gideceksiniz" diye konuştu. 

“O AŞAMAYA VARMAYI ÇOK İSTİYORUM”

Sanal gerçekliğin gelişmesi gerektiğini vurgulayan Zuckerberg, geliştiricileri cezbetmesi için büyük 10 milyon aktif kullanıcıya sahip olması ve büyük bir pazar haline gelmesi gerektiğini ifade etti. Zuckerberg, “Bugün sanal gerçeklikte nerede olduğumuzu düşündüğümde, deneyime girebiliyoruz. Çok iyi oyunlar ve farklı deneyimler mevcut. Ama kendi gerçekçi avatarınıza sahip olduğunuz, biriyle gerçek göz teması kurabildiğiniz, avatarınıza yansıtılan gerçek ifadelerin yer aldığı aşamaya varmayı çok istiyorum” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Facebook CEOsu Zuckerbergışınlanma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Valorant, Red Bull Campus Clutch ile üniversite öğrencilerini dünya sahnesine taşıyor
Valorant, Red Bull Campus Clutch ile üniversite öğrencilerini dünya sahnesine taşıyor
Darülaceze Dijital Yolculuğuna Teracity Yazılım Teknolojileri İle Çıktı Ve Teracity’e Emanet
Darülaceze Dijital Yolculuğuna Teracity Yazılım Teknolojileri İle Çıktı Ve Teracity’e Emanet
‘Minos’ değil, Girit Uygarlığı
‘Minos’ değil, Girit Uygarlığı
DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI
DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI
Model uçak yapan Vanlı kızlar, Teknofest kampına davet edildi
Model uçak yapan Vanlı kızlar, Teknofest kampına davet edildi
Garajdan roket çıkartan Elazığlı gençlerin hedefinde uzay var
Garajdan roket çıkartan Elazığlı gençlerin hedefinde uzay var
Dijital dünyanın inovatif sanal eğitim zirvesi için geri sayım başladı
Dijital dünyanın inovatif sanal eğitim zirvesi için geri sayım başladı
Ulukoza Firması GÖRSENTAM, akıllı tarım ile verimi 3 kat arttırdı
Ulukoza Firması GÖRSENTAM, akıllı tarım ile verimi 3 kat arttırdı
"Yaşamın izlerini bulmaya çok yakınız"
"Yaşamın izlerini bulmaya çok yakınız"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma