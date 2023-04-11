Europower Enerji’nin Halka Arz Başvurusu Onaylandı

İSTANBUL- Europower Enerji halka arzı SPK tarafından onaylandı. Ak Yatırım liderliğinde 41 üyeden oluşan bir konsorsiyumun aracılık edeceği halka arz, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 12 Nisan Çarşamba, 13 Nisan Perşembe ve 14 Nisan Cuma günleri gerçekleştirilecek. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

Halka arz kapsamında 1 TL nominal değerli pay için 40,60 TL sabit fiyattan talep toplanacak. Şirket sermayesinin 175 milyon TL’den 220 milyon TL’ye çıkarılması dolayısıyla artırımı temsil eden 45 milyon TL nominal ve mevcut hissedarlara ait 5 milyon TL nominal olmak üzere toplam 50 milyon TL nominal değerli 50 milyon adet payın halka arz edilmesi planlanıyor. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda ortaklardan M. Behiç Harmanlı’ya ait 10 milyon TL nominal değerli payın halka arz edilecek miktara eklenmesi planlanıyor. Ek satışın tamamının gerçekleşmesi durumunda halka arz edilecek nominal pay adedi 60 milyona ulaşacak. Ek satış gerçekleşmesi durumunda tamamının yurtiçi bireysel yatırımcılara dağıtımı gerçekleşecektir.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ