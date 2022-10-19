Eskişehirli sanayicilere, Uyumsoft’un kurumsal iş çözümleri anlatıldı

HABER: DİNÇER KARACALAR

“Dijital Dönüşüm için Uyumsoft ürünleri ve uzmanlığıyla tanışın!” etkinliği kapsamında, Uyumsoft ekibinden İş Geliştirme Yöneticisi Zehra Atamer, Ankara Bölge ERP Yöneticisi Hüseyin Erdağ ve Satış Yöneticisi Mustafa Dakmaz, Uyumsoft’un yeni nesil kurumsal iş çözümleri hakkında detaylı bilgiler verdiler. Bewell Technology Genel Müdürü Taşkın Kızıl, işletmelerde dijital dönüşüm süreçleri hakkında açıklamada bulundu. Eskişehir OSB’de bulunan 40 firmadan yaklaşık 50 iş insanının katıldığı etkinlikte, işletmelerde uçtan uca dijital dönüşüm süreci masaya yatırıldı ve Uyumsoft’un yeni nesil çözümleri yoğun ilgi gördü.

Uyumsoft’un Erp müşterisi Secant Teknoloji Geliştirme San. ve Tic. AŞ, etkinlikte yer alan firmalar arasında oldu. Savunma, havacılık, makine sanayi ve ulaştırma sektörlerinde mühendislik ve ar-ge tabanlı çözümler sunan Secant Teknoloji, faaliyetlerini kompozit mühendisliği, zırh mühendisliği ve tasarım mühendisliği olmak üzere üç ana başlık altında sürdürmeye devam ediyor. Erp sürecinde Uyumsoft ile iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ve elde ettikleri kazanımları dile getiren Secant Teknoloji Üretim Müdürü Bahadır Atalay, UyumERP yazılımı ile iş sürecini uçtan uca başarıyla yönettiklerini ve uyumERP’yi işletmelere tavsiye ettiğini açıkladı.

Uyumsoft, lider yerli yazılım firmaları arasında yer alıyor

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), İş Zekası (BI), İnsan Kaynakları Yönetimi (HRM) gibi birçok konuda yazılım çözümleri ve danışmanlık hizmeti bulunan Uyumsoft, Türkiye’nin lider yerli yazılım firmaları arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bilişim sektörünün %100 yerli sermayeli firması olarak, yurt içi ve yurt dışında, 250’nin üzerinde çalışanıyla iş dünyasının geleceği için iş yazılımları üretmektedir. Uyumsoft, binden fazla iş ortağıyla ve 70 binin üzerinde müşterisiyle oluşturduğu ekosistemin gücüyle sinerji yaratmakta ve bu sinerjinin gücüyle ekosistemin tüm bileşenleri ile birlikte büyümektedir. Müşteri odaklı yaklaşımı ve ürettiği yazılımlarla sürdürülebilir çözümler sağlamakta ve müşteri memnuniyetini ilk planda tutarak inovatif çözümler geliştirmektedir. 7/24 destek ilkesiyle tüm süreçlerde müşterilerinin yanında yer almaktadır. Sektördeki önderliğini ülke sınırları dışına da taşıyan Uyumsoft, 15’den fazla ülkede yazılım ve danışmanlık projelerini hayata geçirmektedir. Uluslararası arenaya, çözüm ortakları ile birlikte kurumsal yazılımlar ve FinTech projeleri ile daha yoğun açılmayı planlamaktadır. Oluşturduğu ekosistemin ve sektörün gelişmesi için eğitimin gücüne inanan, bünyesinde kurmuş olduğu Uyum Akademi’de çalışanlarına, iş ve çözüm ortaklarına, müşterilerine, üniversite öğrencilerine ücretsiz eğitimler düzenleyen Uyumsoft, yılda 300’e yakın yaptığı online eğitimlerden 5 binden fazla kişinin faydalanmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda, geleceğin gençlerine bilgi birikim ve tecrübelerini aktarmak için 2022 yılında 14.’nü düzenlediği ve Yaz Staj Okulu projesine devam etmektedir.