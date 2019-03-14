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Erişim sorunu

Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu

Erişim sorunu

Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu

14 Mart 2019 Perşembe 09:52
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Erişim sorunu

(DHA)

Sosyal medya devleri Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta dünya genelinde erişimde sorun yaşanıyor. Facebook’tan yapılan açıklamada, yaşanan sorunun en kısa sürede çözülmesi için çalışıldığı, sorunun DDOS saldırısından kaynaklanmadığı belirtildi.

Facebook'tan yapılan açıklamada,

"Sorunun en kısa sürede çözülmesi için dikkatle çalışıyoruz ancak sorunun DDoS saldırısı ile ilgili olmadığını doğrulayabiliriz." ifadesi yer aldı.

Facebook'un 20.49’da yaptığı açıklamada ise; “Bazı kişilerin Facebook uygulama ailesine erişmekte zorluk yaşadıklarının farkındayız. Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz” ifadesi kullanılmıştı.

DDOS NEDİR?

DDoS yani Distributed Denial of Service (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırıları, tamamen Bilgi Güvenliği unsurlarından erişilebilirliği hedef almaktadır. Öncesinde sadece DoS (Denial of Service), yani tek bir kaynaktan hedefe doğru saldırı yapılması şeklinde ortaya çıkan bu saldırı türü, zamanla şiddetinin arttırılması için çok sayıda kaynaktan tek hedefe yapılan saldırı şekline dönüşmüştür.

DHA

Anahtar Kelimeler:
InternetFacebookInstagramWhatsApp
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