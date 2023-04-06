Epsan, yüksek katma değerli sektörlerin çözüm ortağı olarak büyümeye devam ediyor

İSTANBUL- Mühendislik Plastikleri kompaund üretimiyle Türkiye’de ilk sırada, Avrupa’da ise ilk 10’da yer alan Epsan, yüksek katma değerli endüstrilere özel çözümler sunuyor. 2022 yılında ihracatının yüzde 35’ini otomotiv, yüzde 15’ini ise elektrik ve elektronik alanında gerçekleştiren Epsan, 2023 yılında ihracata katkı sağlayacak yeni yatırımlara hazırlanıyor. Yeni kurulacak üretim hattıyla kapasitelerini 10 bin ton artırmayı planlayan Epsan, büyümesini sürdürecek.

Otomotiv sektöründe satış hedefi yüzde 50

Avrupa’nın ağırlık kazandığı 50 ülkeye ürünlerini ulaştıran Epsan’ın, cirosunun yüzde 65’ini ihracat karşılıyor. Epsan Yönetim Kurulu Üyesi Bora Efe, “Almanya, Fransa İtalya ve İspanya’daki satışlarımızda artış var. Otomotiv sektörüne satışlarımız bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 artarken, elektrik elektronik ve inşaat sektörlerinde ise yaklaşık yüzde 25 artış gösterdi. Üretim kapasitesi ve pazar payında Türkiye’de lider konumdayız. 2023 ve 2024 yılında üretim sahamıza yeni ekstruder makinaları ekleyeceğiz. Bu sayede makina parkurumuzu ve kapasitemizi geliştireceğiz. Halihazırda kullandığımız paketleme ve hammadde taşıma otomasyon sistemlerinin yanı sıra hammadde yükleme ve mamul taşıma için yeni robotlar devreye alacağız. Yeni adımlarımızla birlikte otomotiv sektöründeki satışlarımızı yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca beyaz eşya ve elektrik elektronik sektöründe de daha aktif olmayı planlıyoruz.” diye konuştu

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ