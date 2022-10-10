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e-Turquality Bilişim Yıldızlarına Destek Programının Başvuruları Başladı  

Türkiye bilişim sektörünün globalleşmesi ve e-Turquality Bilişim Yıldızları Programı başvuruları 28 Eylül 2022 tarihi itibariyle açıldı.

10 Ekim 2022 Pazartesi 13:54
e-Turquality Bilişim Yıldızlarına Destek Programının Başvuruları Başladı  

 HABER: DİNÇER KARACALAR

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile, programa başvurmak için gerekli ön şartlar açıklandı ve başvuru yapacak firmaların son 3 yıllık asgari ihracat tutarının esas alınacağı bildirildi. Ön koşulları sağlayarak başvuru yapanlar arasından değerlendirme sonucunda 70 puan alan firmalar, e-Turquality programına girmeye hak kazanacaktır.

Ülkemizin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality’nin bir teşvik programından öte, işletmeler için “değer” oluşturan bir iş modeli olduğunu ve bilişim sektörüne büyük değer katacağını ifade eden Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“e-Turquality Bilişim Yıldızları Programı hakkındaki karar, 20 Nisan 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile çıktı. 28 Eylül 2022 tarihi itibariyle, başvurular alınmaya başladı. Burada, bilişim sektöründeki şirketlerin ve kurumların, uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurtdışında tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin desteklenmesi ve ihracat yolculuğunda sektöre değer katılması hedeflenmektedir. Bilindiği üzere, Turquality iş modelinde, stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi, bütçe yönetimi, marka yönetimi, satış-pazarlama yönetimi, bilişim yönetimi, risk yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi tüm konular ele alınmaktadır ve bu nedenle Turquality, bir teşvik programından öte, işletmelere değer oluşturan bir iş modelidir.” dedi.

 

Bilişim Alt Sektörü                                           Asgari İhracat Tutarı (Son 3 yıl ortalaması)

*Dijital Oyun                                                                            1 milyon dolar

*Bilişim Hizmetleri                                                                   500 bin dolar

*Yazılım (Genel)                                                                      500 bin dolar

*Telekomünikasyon Bulut ve İletişim Hizmetleri                      500 bin dolar

*Dijital Aracılık ve Hizmet Platformları                                     500 bin dolar

*Yapay zeka yazılımı                                                               250 bin dolar

*Yeşil Dönüşüm Yazılım ve Hizmetleri                                    250 bin dolar

*Fintech Yazılımı                                                                     250 bin dolar

*Akıllı Şehir Yazılım ve Hizmetleri                                           250 bin dolar

*Siber Güvenlik Yazılım ve Hizmetleri                                     250 bin dolar

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ETurquality Bilişim Yıldızları ProgramıETurquality
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