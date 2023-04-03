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E-ihracatçının İlk Mobil Uygulaması: ShipEntegra

Sınır ötesi ticaretin lojistik ve gümrük süreçlerini tek bir tuşla yönetilmesini sağlayan ShipEntegra, Türk teknoloji - yazılım dünyasının e-ihracat alanında geliştirilen ilk mobil uygulamasını kullanıma sundu

03 Nisan 2023 Pazartesi 21:46
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E-ihracatçının İlk Mobil Uygulaması: ShipEntegra

İSTANBUL- Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi ödülüne sahip olan, dünyanın önde gelen satış kanalları ve global lojistik firmalarını tek bir ekranda toplayan ShipEntegra, sektörde bir ilke imza attı. Bu zamana kadar attığı önemli adımlar ile sektöre öncülük eden marka, ShipEntegra Mobile ile yurt dışı mağaza yönetimi ve teslimat sürecini daha da hızlı hale getiriyor. Türkiye’de global pazar yerleri tarafından tanınan ilk marka olan ShipEntegra, mobil uygulaması sayesinde tüm e-ihracat süreçlerini cepten yönetme ve 220’den fazla ülkeye en uygun lojistik paketleri alıcılara ulaştırma kolaylığı sunuyor.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ 

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Anahtar Kelimeler:
Eihracatçının İlk Mobil Uygulaması:
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