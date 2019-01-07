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Didim'de bulundu! Dünyada olmayan 6 element... 

Dünyada olmayan 6 element... 

Didim'de bulundu! Dünyada olmayan 6 element... 

07 Ocak 2019 Pazartesi 09:49
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Dünyada olmayan 6 element... 

Aydın (DHA) 

Aydın'ın Didim ilçesinde Rumi Çatıkkaş, geçen Eylül ayında bulduğu 5 gök taşından birinin üzerinde hayvan ve insan figürleri olduğunu iddia etti. Çatıkkaş, "Fizik ve yüksek kimya mühendisleri tarafından yapılan incelemede, taşların içinde 26 element tespit edildi. Bu 26 elementin 20'si dünyada var olan, 6'sı ise dünyada olmayan elementler olduğu belirlenerek raporlandı" dedi.

Didim'in Fevzipaşa Mahallesi, Sahte Cennet mevkiinde restoran işleten Rumi Çatıkkaş, geçen yıl Eylül ayında sahilde gezerken yerde parlayan taşı gördü. Çatıkkaş, bölgeyi tarayarak farklı boyutlarda 5 taş topladı. 875 gram ile 9 kilogram ağırlığındaki taşlarla ilgili Kahramanmaraş Üniversitesi Sütçü İmam Üniversitesi Üriversite- Sanayi- Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) Laboratuvarı'nda inceleme yaptırdı. Fizik ve yüksek kimya mühendisleri tarafından yapılan incelemede, taşların içinde 26 element tespit edildi. Bu 26 elementin 20'si dünyada var olan, 6'sı ise dünyada olmayan elementler olduğu belirlenerek raporlandı" dedi.

Meteor taşlarını incelerken özellikle içlerinden birinin dikkatini çektiğini belirten Rumi Çatıkkaş, "Taşı fotoğraflayıp büyüttüğümde üzerinde insan ve hayvan resimlerinin olduğunu fark ettim. Resimli gök taşının tanıdığım amatör fotoğrafçıya da çok sayıda fotoğrafını çektirdim. Fotoğrafları incelediğimizde taşın üzerinde 40'a yakın insan ve hayvan figürünün olduğunu fark ettik" dedi.

Bu meteor taşının bugüne kadar dünyada bulunan meteor taşlarından farklı olduğunu iddia eden Çatıkkaş, "Farkı üzerinde 40'a yakın insan ve hayvan fotoğraflarının bulunmasıdır. Bunun ilk olduğunu düşünüyorum. Bu resimli gök taşını dünyadaki bilim adamlarının, müzayedecilerinin, akademisyenlerin ve koleksiyonerlerin bilgisine sunuyorum" diye konuştu.

DHA

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