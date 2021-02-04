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Dijitalin Geldiği Son Nokta’yı Dijital Pazarlama Uzmanı Mustafa Özalp Açıkladı

Dijital çağ artık elimizin altındaki en büyük nimetlerden bir tanesi oldu, özellikle tüm ürün ve hizmetlere, videolara, içeriklere, görsellere ve anlatımlara çok daha kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Eskiden ansiklopediler vardı, kütüphaneler vardı, CD’ye kayıt edilmiş ders anlatımları vardı. İngilizce derslerine ulaşabilmek için o CD’lere ulaşmak zorunda kalırdık. Ama artık böyle bir sorunumuz yok. Mobil uygulamalardan tutun da, videolara, yazılı anlatımlara, görsel anlatımlara kadar her şey artık elimizin altında.

04 Şubat 2021 Perşembe 17:43
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Dijitalin Geldiği Son Nokta’yı Dijital Pazarlama Uzmanı Mustafa Özalp Açıkladı

İSTANBUL- Dijital bizlerin hayatına daha çeşitli nasıl bir kolaylık getirdi? Tüm bu konuyu ve tüm ayrıntıları öğreneceğimiz Mustafa Özalp’in açıklamaları…

“Dijital Ortam Hiç Olmadığı Kadar Güçlü Hale Geldi!”

“Dijital ortam hiç olmadığı kadar güçlü bir hale geldi. Bunun sebebi ise artık ihtiyaçlarımızı internet ortamından karşılayabiliyor olmamızdır. Özellikle Korona virüs salgını gibi önemli bir salgın hastalık sonrasında bunun değerini çok daha iyi anladık. Örneğin 2004 yılında bu salgın hastalığın yayıldığını var sayalım. 20 gün sokağa çıkma yasağı olduğunu düşünelim. Burada ne gibi işlemler yapabiliriz, en fazla televizyon izlenebilir. Kitap, radyo, hobiler gibi şeyler de yapılabilir ama hepsi bu kadar olurdu. Bir yemek siparişi için dahi sadece bildiğimiz işletmelerin telefonlarını arayabilirdik. Ama bugün böyle bir durum söz konusu değil. Sadece bildiğimiz değil bilmediğimiz tüm işletmelerin de telefon numaralarına çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. İnsanlarla iletişimimiz artık çok daha güçlü bir hale geldi. Hem sosyal medya mecralarında hem de internet sitelerinde insanlarla çok rahat bir şekilde iletişime geçebiliyoruz. Bu çok büyük bir nimet” dedi.

“İnternetin Olmadığı Bir Dünya Hayal Edemiyorum!”

“İnternetin olmadığı bir dünya hayal edemiyorum. Artık hizmetlere ulaşabilmek, müşterilere ulaşabilmek, ürünlere ulaşabilmek ya da herhangi bir konu hakkında komik, eğlenceli, öğretici videolar izlemek çok daha kolay. İnsanlar çok kolay bir şekilde vakit geçirebilecekleri ortamlara katılabiliyorlar. İnternetin olmadığı yılları anımsıyorum da çok zor zamanlarmış. Tabii ki biz o zamanların çok zor zamanlar olduğunu internet ile beraber anladık. Eskiden böyle bir zorluğun farkında değildik. Şimdi ise internet birkaç dakikalığına kesilmiş olsa dahi çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Artık müşterilerimize de ulaşabilmek çok kolay. İnternetin olmadığı yıllarda sıhhi tesisatçı olduğunuzu düşünürsek müşteri bulabilmek için sadece çevreye ihtiyaç vardı. Eskiden bir işletme kurarken kesinlikle çevre şarttı. Ama artık öyle bir durum da söz konusu değil. Artık paramız varsa herkes müşteri olabilir bizlere. Nasıl mı? Dijital pazarlama ile. Dijital pazarlama sayesinde artık çok daha kolay müşteri bulabiliriz” dedi.

“Dijital Reklamlar Hayatımızın Büyük Bir Kısmını Kaplıyor”

“Dijital reklamlar hayatımızın büyük bir kısmını kaplıyor. Bunu çok açık bir şekilde ifade edebiliyorum çünkü bizler de https://www.instagram.com/mistikdiyebiri/  Mistik Medya Ajansı olarak müşterilerimizi internet üzerinden buluyoruz. İnsanlar dijital pazarlama ile ilgili ihtiyaçlarını belirtiyor ve ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz yenilikçi çözümler sağlıyoruz. İşte bu sayede tüm döngü sağlanmış oluyor. Biz müşterimizin eksikliklerini kapatıyor, sorunlarını çözüyoruz. Bu sayede onlar da kendilerine yeni müşteriler bulmuş oluyor. Tüm döngü aslında bu kadar net ve açık bir şekilde ifade edilebilir.” dedi.

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 04.02.2021 17:54
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Mistik Medya AjansıDijital ÇağDijital Pazarlama Uzmanı Mustafa ÖzalpMustafa ÖzalpMobil UygulamalarElif Hayvalı
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