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Dijital medya danışmanı Rüzgar Eymen Sertkaya : Sosyal medya bağımlılığı gün geçtikçe artıyor

06 Eylül 2021 Pazartesi 13:48
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Dijital medya danışmanı Rüzgar Eymen Sertkaya : Sosyal medya bağımlılığı gün geçtikçe artıyor

HABER: MURAT UYGUR

Genel olarak bakıldığında gençlerin ve özellikle ergenlerin sosyal medyaya bağımlı olması oldukça normal olduğunu belirten dijital medya uzmanı Rüzgar Eymen Sertkaya, gençlerin özellikle ergenlik döneminde yalnızlaşması onları sosyal medyaya ittiğinden dolayı bağımlı olma olasılıklarının arttığını belirtti.

Dijital medya uzmanı Rüzgar Eymen Sertkaya yaşlar ilerledikçe bağımlılık oranının azaldığını bunun sebeplerinden birin de evlilik ve çoluğa çocuğa karışmanın olduğunu belirten Rüzgar Eymen Sertkaya evlilik yaşı gelen insanların evlenmesini sağlık, psikoloji ve daha birçok konuda olumlu etkileyeceğini belirtti. Bu durumun devam etmesi durumunda, önleyici tedbirler alınmaz ve ya uygulanmaz ise devletin en önemli kurumu olan, aile sağlıksız bir hal alacaktır. İyi bireyler yetiştirmek, başarılı, sağlıklı bir toplum olmak ve daha güçlü bir ülke olmak için aile içerisinde bu bağımlılığın önünü almanın çok etkili olduğunu belirterek dijital medya uzmanı Rüzgar Eymen Sertkaya açıklamalarını bitirdi. 

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