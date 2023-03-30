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"Dijital Birlik" Sahaya Çıkmaya Hazırlanıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava, kara ve deniz araçlarının birlikte görev yapacağı "dijital birliğin" bu yıl sahaya çıkması hedefleniyor.

30 Mart 2023 Perşembe 13:41
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"Dijital Birlik" Sahaya Çıkmaya Hazırlanıyor

ANKARA AA- İnsansız araçların birlikte görev yapabilmesini sağlayan "sürü harekat kabiliyeti" için bir süredir çalışmalar yürüten HAVELSAN, bu yıl önemli bir eşiği aşmayı amaçlıyor.

"Dijital birlik" konseptini ilk kez 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) tanıtan HAVELSAN, belli bir olgunluğa ulaşan insansız araçların yer aldığı birliği bu yıl sahaya çıkarmayı planlıyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine, dijital birlik çalışmaları ve insansız kara aracı Barkan Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.

İnsansız kara, hava ve deniz araçlarının son dönemde büyük ilgi gördüğünü belirten Nacar, bu platformların kullanımıyla oluşturulan dijital birlik konsepti örneklerini bu yıl ortaya koyacaklarını söyledi. Nacar, şöyle konuştu:"Bunun saha faaliyetleriyle ilgili birçok altyapı çalışmasını ekip arkadaşlarımızla yürütüyoruz. 2023 yılında bunların sahadaki gösterimlerine başlayacağız. Şimdiye kadar konuştuğumuz bileşenler yavaş yavaş hazır hale geldi. Barkan, Baha, Sancar'ın artık dijital birliğin bir bileşeni olarak nasıl çalışacağını, aynı şekilde 'tek er'in birlik içinde nasıl konumlanacağını sahada gösterme zamanı geldi. Dolayısıyla bununla ilgili birtakım test ve doğrulama çalışmalarını arkadaşlarımız yapmaya başlayacak."

Barkan-2'de yeni özellikler

Dijital birlikte yer almak üzere çeşitli ürünler geliştirdiklerini ve bunlar üzerinde zaman içinde iyileştirmeler yaptıklarını vurgulayan Nacar, insansız kara aracı Barkan'a ilişkin de şunları kaydetti:

"2 yıldır sahada test edilen bir üründü. Beklenen ihtiyaçlar doğrultusunda ürün güncellendi Barkan-2 ortaya çıktı. Ürüne yeni özellikler kazandırıldı. Mesela SAHA Expo'da sunduğumuz araçta 12,7 milimetre silah sistemi yer aldı, daha önce 7,62 silah vardı. Bununla ilgili tasarım çalışmaları bitti ve üretimler yapılıyor. Az sayıda envantere verilecek, test edilecek. Testler neticesinde de çok yakın zamanda seri üretime başlayacağız. 2023'ün ilk yarısında seri üretime geçeceğimizi düşünüyoruz. Şu anda test için kullanılan Barkan'lar var."

HAVELSAN'ın öncülüğünde, alanında önde gelen firmaların işbirliğiyle geliştirilen orta sınıf-2 insansız kara aracı Kapgan için de test ve platform iyileştirme çalışmaları yürütülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Barkan2Dijital BirlikHavelsan
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