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Dijital açıdan bölgede en olgun ülke Türkiye

Şirketler işlerinde giderek daha fazla aksaklıkla karşılaşmalarına rağmen, Dell Technologies Dijital Dönüşüm (DT) Endeksinin sonuncusu pek çok işletmede dijital dönüşüm programlarının hâlâ emekleme evresinde olduğunu gösteriyor. Dijital dönüşümün tüm şirket geneline yayılması gerektiğini itiraf eden işletme liderleri oranının hem dünyada hem de Türkiye’de yüzde 78’i bulması bunu kanıtlıyor.

Dijital açıdan bölgede en olgun ülke Türkiye

Şirketler işlerinde giderek daha fazla aksaklıkla karşılaşmalarına rağmen, Dell Technologies Dijital Dönüşüm (DT) Endeksinin sonuncusu pek çok işletmede dijital dönüşüm programlarının hâlâ emekleme evresinde olduğunu gösteriyor. Dijital dönüşümün tüm şirket geneline yayılması gerektiğini itiraf eden işletme liderleri oranının hem dünyada hem de Türkiye’de yüzde 78’i bulması bunu kanıtlıyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:27
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Dijital açıdan bölgede en olgun ülke Türkiye

Dell Technologies, Intel ve Vanson Bourne iş birliğiyle, dünya çapında orta ve büyük ölçekli şirketlerden 4.600 işletme lideriyle (üst düzey yöneticiler) kendi işletmelerindeki dönüşüm çalışmalarını puanlandırmaya yönelik bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Türkiye, bölgede birinci sırada yer alıyor

Araştırmada, gelişmekte olan pazarların dijital açıdan en olgun düzeye ulaştığı; küresel sıralamanın zirvesinde Hindistan, Brezilya ve Tayland'ın yer aldığı ortaya çıktı. Onların aksine gelişmiş pazarlar ise arka sıralara düşüyor: Japonya, Danimarka ve Fransa en düşük dijital olgunluk puanlarını aldı.

Türkiye, bulunduğu EMEA’da birinci sırada yer alırken Güney Afrika ve Portekiz ikinci ve üçüncü sırada yer aldılar. Üstelik gelişmekte olan pazarlar, gelişmiş ülkelerdeki sadece yüzde 40’lık oranla karşılaştırıldığında “etkilenme yerine etkileme” becerisi konusunda kendilerine daha çok güveniyor (yüzde 53).

2016 yılından sonra ikincisi gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm Endeksi, ilerlemenin yavaş olduğu, işletmelerin şiddetli değişim hızına ayak uydurmakta zorluklar yaşadığını ortaya koyuyor. Dijitali Benimseyenlerin yüzdesi artarken, üst sırada ilerleme olmadı. Yaklaşık her 10 işletmeden dördü (yüzde 39) hâlâ kıyaslama çalışmasında dijital açıdan en gelişmemiş iki grupta (Dijitalde Geride Kalanlar ve Dijital Takipçiler) yer alıyor.

Dell Technologies Başkanı ve CEO’su Michael Dell, sonuçlarla ilgili şunları söyledi:

“Yakın gelecekte her işletme bir dijital işletme haline gelmeye ihtiyaç duyacak; ancak araştırmalarımız, çoğu işletmenin henüz ilerlemek için önünde uzun bir yolu olduğunu gösteriyor. İşletmeler, dijital dönüşümün eşi görülmemiş fırsatlarından yararlanmak için teknolojilerini modernize etmeye ihtiyaç duyuyor. Şimdi harekete geçme zamanı.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
DijitalTürkiye
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