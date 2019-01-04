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Depreme karşı önemli uygulama

Çok aktif bir deprem kuşağı üzerinde bulunan ABD’nin Los Angeles şehri, depreme karşı kent sakinlerini önceden cep telefonu ile uyaracak bir uygulama geliştirdi.

Depreme karşı önemli uygulama

Çok aktif bir deprem kuşağı üzerinde bulunan ABD’nin Los Angeles şehri, depreme karşı kent sakinlerini önceden cep telefonu ile uyaracak bir uygulama geliştirdi.

04 Ocak 2019 Cuma 13:11
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Depreme karşı önemli uygulama

Şehrin valisi Eric Garcetti gözetiminde geliştirilen cep telefonu uygulaması 2018’in son haftasında şehir sakinlerinin hizmetine sunuldu. ShakeAlertLA isimli uygulama, Amerikan Jeolojik Araştırma Dairesinin (USGS) deprem erken uyarı sisteminin sinyallerini kullanıyor.

Uygulama, deprem kullanıcının lokasyonuna ulaşmadan önce cep telefonu sahibine saniyeler hatta on saniyeler kazandırabilecek bir şekilde tasarlandı. Hem Android hem de IOS telefonlar için indirilebilen uygulama Los Angeles’ta meydana gelecek 5 şiddetinden büyük depremleri cep telefonu kullanıcılarına önceden haber verecek.

İspanyolca dil seçeneğinde bulunan uygulama AT&T şirketi ile imzalanan bir sözleşme çerçevesinde çalışacak.

Daha büyük ölçekli deprem erken uyarı sistemleri büyük şehirlerde deprem olmadan hemen önce hızlı tren, metro ve doğal gaz hatları gibi kritik alt yapılarını kapatarak büyük kazalar yaşanmasını engelliyor.

Cep telefonu deprem erken uyarı sisteminin iyi bir performansla çalışabilmesi için yüksek kullanıcı sayılarında test edilmesi gerekiyor.

DHA

Son Güncelleme: 04.01.2019 13:13
Anahtar Kelimeler:
DepremUygulama
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