Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE.WORKS’ü tanıttı

3DEXPERIENCE.WORKS, çevrimiçi işbirliği özelliğini tasarım, simülasyon ve üretim ERP(Enterprise Resource Planning- Kurumsal Kaynak Planlama) özellikleri ile tek bir dijital ortam içinde benzersiz şekilde biraraya getiriyor ve bu şekilde büyümekte olan işletmelere daha yaratıcı, verimli ve günümüzde sanayide yaşanan rönesans dönemine daha uyumlu olmaları için de yardımcı oluyor.

3DEXPERIENCE.WORKS bDassault Systèmes’in her yıl 3D tasarım ve mühendislik camiasına yönelik olarak düzenlediği SOLIDWORKS World 2019 konferansında tanıtıldı. 3DEXPERIENCE.WORKS, yaklaşık 25 senedir milyonlarca yenilikçi tarafından kullanılan SOLIDWORKS uygulamalarının kullanım kolaylığı ve sadelik özelliklerinin kapsamını genişletiyor ve 3DEXPERIENCE platformu üzerinde ince ayarlı ve sadeleştirilmiş uygulamalardan oluşan yeni bir iş çözümleri kategorisi sunuyor. Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE.WORKS’ü IQMS’i satın almasının ardından geliştirdi (acquisition of IQMS). IQMS’in orta ölçekli üreticiler için tasarladığı ERP üretim yazılım uygulamaları portföyünün adı satın almayla DELMIAWORKS olarak değişmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dassault Systèmes Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Bernard Charlès, “Dünyanın dört bir yanında küçük ve orta ölçekli şirketlerin dijital çözüm ihtiyaçları artıyor, ancak bu şirketler ihtiyaçlarını karşılayacak, şirketlerinin boyutuna uygun çözümler bulmakta zorlanıyorlar. 3DEXPERIENCE.WORKS’ü sunarak, onlara bu ihtiyaçlarını karşılayacak platformu sunuyoruz. 3DEXPERIENCE platformunun, SOLIDWORKS kullanan tasarımcılara sunduğu faydaların hızlı bir şekilde işlerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu görüyoruz. 3DEXPERIENCE.WORKS ailesi artık iş operasyonları için tamamen dijital bir iletişim çatısı sunarak ana akım üreticilere hizmet eden DELMIAWORKS’ü de içeriyor. 3DEXPERIENCE platformu etkin şekilde entegre edilmiş, üretim ve yönetim alanlarına yönelik olarak tasarlanmış sade, uygun maliyetli ve kurulumu kolay çözümleriyle bu kategorilerde faaliyet gösteren şirketlerin faaliyetlerinde bir kıstas ve performans göstergesi olmaya hazır.” dedi.

3DEXPERIENCE.WORKS küçük ve orta ölçekli şirketlerin 3DEXPERIENCE platformunun dünya lideri şirketlere ve öncü yenilikçilere sunduğu değerlerden faydalanmalarına olanak sağlayacak. Bu değerler arasında gelişmiş birarada çalışma özelliği, üretim verimliliği, iş çevikliği ve yetkin işgücü yer alıyor. Şirketler uygulamalar ve arayüzler arasında gidip gelmeyi gerektiren karmaşık noktasal çözüm serileri yerine tek bir birbirine bağlı ve uyumlu dijital inovasyon ortamı kullanarak işlerini yürütebilecek. 3DEXPERIENCE.WORKS verileri birbirine bağlıyor ve konseptin yaratılmasından ürünün son haliyle sunumuna kadar her evrede süreçleri gösterge tablosu şablonları, yönetimli hizmetler, sektöre odaklı topluluklar ve kullanıcı grupları ve farklı görevlere göre uyarlanmış uygulamalar sunarak modernize ediyor.



Dassault Systèmes'ten flaş satın alma



Dassault Systèmes, endüstri mühendisliğine yönelik yazılım çözümleri ve hizmetleri geliştiren Trace Software International'ın elecworks elektrikli ve otomasyon tasarım yazılımı ürün yelpazesini satın almak için anlaşmayı imzaladığını duyurdu.

Bu anlaşmayla beraber, 21 kalifiye uzmandan oluşan bir ekip Dassault Systèmes'e katılacak. Elecworks varlıklarının satın alınması, Dassault Systèmes’in SOLIDWORKS müşterilerinin akıllı ürünlerin geliştirilmesindeki elektrikli tasarım zorluklarını aşmalarına yardımcı olmak için, 3DEXPERIENCE platformunda entegre bir mekatronik çözümü geliştirmesini kolaylaştıracak ve hızlandıracak.

Bu varlık devri anlaşmasıyla birlikte, Dassault Systèmes, Trace Software'in elecworks elektrikli tasarım ve otomasyon ürün yelpazesinin ve fikri mülkiyetinin tamamını edinmiş olacak. Elektrik şematiği üzerinde uzmanlaşan yazılım geliştiriciler, teknik destek mühendisleri ve kalite güvenliği mühendislerinden oluşan 21 kişilik elecworks ekibi, Dassault Systèmes'e katılacak. Elecworks yazılımı, mekanik ve elektrik ekiplerinin aralarındaki işbirliği geliştirmesini ve daha doğru tasarımlar sunmasını sağlayan Dassault Systèmes'in SOLIDWORKS Electrical uygulamalarının temelini oluşturan, şematik tasarım, elektrikli kontrol paneli tasarımı ve küçük ölçekli telleme-kablolama-teçhizat tasarımı imkanları sunuyor. Tasarım sırasında yaygın olarak kullanılan elektrikli bileşenlere dair yarım milyondan fazla elektrik sembolü ve imalat verilerinden oluşan bir kütüphane de varlık alımına dahil.

Dassault Systèmes SOLIDWORKS CEO'su Gian Paolo Bassi, "Akıllı ürünlere olan talebin artmasıyla beraber Dassault Systèmes, SOLIDWORKS kullanıcılarının ihtiyaçlarına karşılamak için mekatronik tasarımını geliştirecek ve onların 3DEXPERIENCE platformunun avantajlarından yararlanmasını sağlayacak yöntemleri entegre ediyor," dedi: “elecworks geliştirme ekibi beraberinde, şimdiden SOLIDWORKS Electrical uygulamalarının başarısına katkıda bulunmuş beceriler getiriyor. elecworks varlıklarını satın alarak, günümüzün Endüstri Rönesansı'nda yenilikler yapan küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşturduğu tahminen 400 milyon dolarlık pazara daha iyi hitap edebilme fırsatı kazandığımız için, bu ekibi aramıza almaktan çok mutluyuz."

Deneyimlerin İnterneti - yani fiziksel dünyadaki ürünleri, doğayı ve yaşamı dijital olarak birbirine bağlayan akıllı ve özerk deneyimler - 2020 yılına kadar sayısının 30 milyara çıkacağı tahmin edilen akıllı ve bağlantılı cihazlar pazarı tarafından besleniyor. Yüksek teknoloji, endüstriyel ekipman, enerji ve diğer endüstrilerdeki şirketler, bu deneyimleri başarılı bir şekilde sağlamak için yeni sensörleri, kontrolleri ve yetenekleri akıllı ürünlerine dahil etmek zorunda; ancak dağınık bir mekanik ve elektrik tasarım süreci, ürün geliştirmeyi zorlaştırabilir.

Elecworks varlıkları sayesinde Dassault Systèmes, en iyi uygulamaları, elektrikli tasarım teknolojisini ve SOLIDWORKS mekanik uygulamalarını ortak bir araştırma ve geliştirme yönetimi altında birleştirerek, SOLIDWORKS Electrical uygulamalarının ve yeni elektrikli ürünlerin gelişimini hızlandırabilir. Böylece elektrikli tasarım işlemlerinin dijital dönüşümü için uygun fiyatlı elektrikli tasarım uygulamaları arayan binlerce SOLIDWORKS kullanıcısı da elektrikli çizim ve dokümantasyon geliştirme, veri tabanına dayalı tasarım, şematikten 3D'ye gelişkin iş akışı ve tasarım değişikliği yönetiminden faydalanacak.

SOLIDWORKS müşterilerine elektrikli sistem tasarımı yazılımı sağlayan Trace Software International, 1997'den beri bir SOLIDWORKS uygulama ortağıdır. 2012 yılında, Dassault Systèmes, elecworks teknolojisini SOLIDWORKS Electrical uygulamaları adı altında entegre etmek ve pazarlamak için söz konusu şirketle stratejik bir ortaklık kurmuştu.

Varlık devir işleminin Mart 2019'da tamamlanması bekleniyor.