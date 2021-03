Darülaceze Dijital Yolculuğuna Teracity Yazılım Teknolojileri İle Çıktı Ve Teracity’e Emanet

MUSTAFA YILDIZ

Teracity Yazılım Teknolojileri Genel Müdürü Osman Akın, Darülaceze'ye destek vermek, ülkemize hizmet etmek demektir. Böylesine anlamlı projelere her zaman ve her koşulda hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. Bursa Teracity Yazılım Teknolojileri’nin yerli teknolojilerle geliştirilen bütünleşik araçlar yazılımı Bilimp,şirketlerin ve kurumların dijital dönüşüm süreçlerini desteklemeye devam ediyor.Türkiye'nin en eski ve köklü kuruluşlarından olan Darülaceze de, dijital yenileşim sürecini Bilimp ile gerçekleştirdi.Darülaceze Başkanlığı’nda Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ile bir araya gelen Teracity Yazılım Teknolojileri Genel Müdürü Osman Akın, kurumlara dijital dönüşüm sürecinde destek olduklarını söyledi Akın,Türkiye’nin birçok yerindeki firma ve kurumlarla iş birliği yaptıklarını belirterek, “1895 yılında Padişah II. Abdülhamit'in fermanı üzerine Okmeydanı'nda kurulan, Türkiye'nin en eski ve köklü kuruluşlarından olan Darülaceze de dijital yenileşim sürecini Bilimp’le gerçekleştirdi. Kurumum tüm birimlerinin otomasyon sistemleriElektronik Belge Yönetim Bilgi Sistemimiz(EBYS) veTeracity Yazılım Teknolojileri’nin yerli teknolojilerle geliştirilen bütünleşik araçlar yazılımı olan Bilimp ile sağlanacak. Darülaceze, Bilimp ile tüm ihtiyaçlarını tek bir yazılım aracılığıyla ve kolay bir şekilde yönetebilecek dedi. Darülaceze'ye destek vermek, ülkemize hizmet etmek demektir. Bu projeyi hayata geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akın, kurumun bu iş birliği ile dijital yenileşim sürecinde büyük bir atılım yaptığını kaydetti. Akın, e-dönüşüm sürecinde desteklerini esirgemeyen kurum yetkilileri ve özveriyle çalışan Bilimpproje ekibineteşekkür ederek, “Darülaceze gibi din, mezhep, dil, ırk, sınıf ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç kimsesiz, yaşlı ve sakat insanlarla, sokağa terk edilmiş 0-6 yaş arası çocukları ücretsiz olarak, her türlü ihtiyaçları karşılanarak barındıran bir kuruma destek olduğumuz için oldukça gururlu ve mutluyuz. Darülaceze'ye destek vermek, ülkemize hizmet etmek demektir. Böylesine anlamlı projelere her zaman ve her koşulda hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu. Akın, şirketlerin ve kurumların dijital dönüşüm süreçlerini destekleyen inovatif ürünler geliştirmeyi sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. Teşekkür plaketi takdim etti. Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de, iş birliğinden oldukça mutlu olduğunu belirterek, dijital omurganın ve kurumsal hafızanın kurumlara kattığı değerin önemine vurgu yaptı. Cebeci, Teracity Yazılım Teknolojileri Genel Müdürü Osman Akın'a teşekkür plaketi takdim etti.