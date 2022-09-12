“Çocuğunuza sosyal medya için kurallar koyun”

İSTANBUL - Çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin tavsiyelerde bulunan sosyal medya uzmanı Hacı Mustafa Özsoy, ailelerin kurallar koyması gerektiğini söyledi.





Çocukların sosyal medyada güvende olmasını sağlayacak en büyük etkenin anne ve babalar olduğunu söyleyen sosyal medya uzmanı Hacı Mustafa Özsoy, ‘dijital ebeveyn’ vurgusu yaptı. Başarılı dijital ebeveyn olan ailelerin çocuklarının güvende olacağını belirten Özsoy, “Çocukların alışkanlıklarını değiştirmek anne ve babalar için yapılacaklar listesinin ilk sırada olması lazım” dedi.





Sanal dünyayı ve çocukları anlamanın önemli olduğunu vurgulayan Özsoy, “İnternet çocukların rahat ve güvende dolaşabilecekleri bir ortam değil. Çocuklar kendilerini olumsuz etkileyecek birçok şeye de rahatlıkla ulaşılabilir. Çizgi film izlerken veya oyun oynarken çıkabilecek bir reklam bile masum başlayan bir internet deneyimini çok farklı boyutlara taşıyabilir. Neredeyse her şeyin paylaşılabildiği ve bulunabildiği sosyal paylaşım siteleri çocukları olumsuz etkileyebilecek pek çok tehlikeyi barındırıyor” diye konuştu.





13 YAŞINDAN ÖNCE SOSYAL MEDYA KULLANIMI ÖNERİLMİYOR





Çocukların internette oynadıkları ücretsiz oyunlarda da olumsuz içeriklerle karşılaşabileceklerine dikkat çeken Özsoy, 13 yaşından önce sosyal medya kullanmasının tavsiye edilmediğini aktardı. Özsoy, “Çocukların en sevdiği içeriklerin oyun olduğunu hepimiz biliyoruz. Oyunlara web sitelerinden ya da uygulamalardan ulaşabiliyorlar. Ücretsiz olan oyunlar, çocuklar için çok daha cazip ve genellikle buna başvuruyorlar. Ancak ücretsiz olan oyunlarda karşılarına çıkan reklamlar, onları ücretsiz olan başka web sitelerine yönlendirebiliyor ve müstehcen bazı konuların da zaman zaman oyun arasında görüldüğü de biliniyor” ifadelerini kullandı.





ÇOCUK İSTİSMARI UYARISI





Çocuğun dışarıda tanımadığı biriyle konuşması ne kadar tehlikeli ise online ortamda konuşmasının da aynı oranda tehlikeli olduğunu söyleyen Özsoy, “Burada tehlike, çocuğun başka bir çocuk diye iletişime girdiği ama karşı tarafta kötü niyetli bir yetişkinin olabileceği ihtimalidir. Bu kişiler çocuğun duygu ve düşüncelerini manipüle edebilir, yanlış direktifler vererek onu yanlış yönlere itebilir. Bu durum çocuk istismarına kadar gidebilir. Önlem olarak ayrıca aile filtreleri ve güvenlik yazılımları kullanılmalı. Özellikle korku, şiddet, müstehcen içerikleri filtrelemek gerekiyor. Önlemler alındıktan sonra bile yine de çok güvende olunduğu düşünülmemeli, çocukla sürekli iletişim halinde olarak, internette neler yaptığı, kiminle konuştuğu, hangi sitelere girdiği konusunda takipte olunmalıdır” dedi.