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Çinlilerin elektrikli araç ilgisi, batarya sektörünü de büyütüyor

Sektör verilerine göre, Çin’in güç pillerinin üretimi ve kurulu kapasitesi, ülkenin yeni enerjili araç pazarındaki sağlam gelişmesiyle şubat ayında hızlı bir artış gördü

06 Nisan 2023 Perşembe 10:30
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Çinlilerin elektrikli araç ilgisi, batarya sektörünü de büyütüyor

İSTANBUL- China Automotive Battery Innovation Alliance’a göre, bu dönemde ülkenin pil gücü üretimi yıllık yüzde 30,5 ve aylık yüzde 47,1 artışla 41,5 gigawatt saat olarak gerçekleşti.

Birlik, güç pillerinin kurulu kapasitesinin aynı dönemde yıllık yüzde 60,4 ve ocak ayına göre yüzde 36 artışla toplam 21,9 gigawatt saat olduğunu söyledi. Yılın ilk iki ayında Çin’in elektrikli pil üretimi 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 13,3 artarken, pillerin kurulu gücü yüzde 27,5 oranında yükseliş gösterdi. Daha önceki verilere göre Çin, şubat ayında yıllık yüzde 61 artışla yaklaşık 439 bin yeni enerjili binek otomobil sattı.

HABER: SELÇUK BULUT 

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Anahtar Kelimeler:
Çinlilerin Elektrikli Araç Ilgisi
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