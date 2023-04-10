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Çin’in büyük veri pazarı, 2026’da dünya toplamının yüzde 8’ini oluşturacak

Küresel pazar araştırma şirketi International Data Corporation’ın (IDC) bir raporuna göre, Çin’in büyük veri pazarının 2026’da dünya toplamının yaklaşık yüzde 8’ini oluşturması bekleniyor.

10 Nisan 2023 Pazartesi 13:53
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Çin’in büyük veri pazarı, 2026’da dünya toplamının yüzde 8’ini oluşturacak

İSTANBUL- Rapora göre, ülkenin ekonomik gelişimi ve dijital dönüşümü tarafından yönlendirilen Çin’in büyük veri pazarı, 2022 yılında yaklaşık 17 milyar dolarlık bilgi teknolojisi yatırımı gördü. Rapora göre hükümetler, bankacılık, profesyonel hizmetler ve telekomünikasyon, büyük veri pazarındaki toplam harcamaların yüzde 60’ından fazlasını oluşturuyor.

Öte yandan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, kısa bir süre önce ülkenin bilişim ağını güçlendirmek için özel bir büro kurulduğunu açıklamıştı. Bakanlık, akıllı teknolojilerin gelişmesi ile ilgili olarak ise yapay zekânın planlaması ve promosyonu amacıyla özel bir büro oluşturdu ve yeni kuşak yapay zekâya yönelik kapsamlı projeleri destekleyecek.

HABER: SELÇUK BULUT

Önce Vatan Gazetesi

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Çinin Büyük Veri Pazarı2026da Dünya Toplamının Yüzde 8ini Oluşturacak
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