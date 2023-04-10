Çin’in büyük veri pazarı, 2026’da dünya toplamının yüzde 8’ini oluşturacak

İSTANBUL- Rapora göre, ülkenin ekonomik gelişimi ve dijital dönüşümü tarafından yönlendirilen Çin’in büyük veri pazarı, 2022 yılında yaklaşık 17 milyar dolarlık bilgi teknolojisi yatırımı gördü. Rapora göre hükümetler, bankacılık, profesyonel hizmetler ve telekomünikasyon, büyük veri pazarındaki toplam harcamaların yüzde 60’ından fazlasını oluşturuyor.



Öte yandan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, kısa bir süre önce ülkenin bilişim ağını güçlendirmek için özel bir büro kurulduğunu açıklamıştı. Bakanlık, akıllı teknolojilerin gelişmesi ile ilgili olarak ise yapay zekânın planlaması ve promosyonu amacıyla özel bir büro oluşturdu ve yeni kuşak yapay zekâya yönelik kapsamlı projeleri destekleyecek.

HABER: SELÇUK BULUT